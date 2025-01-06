ХАМАС согласился отпустить израильских заложников в рамках соглашения о прекращении огня

Обмен заложников будет возможен только в случае согласия Израиля на постоянное прекращение огня и вывод войск из сектора Газа.

Боевики террористической группировки ХАМАС согласились с предложением обменять 34 израильских заложника в рамках договоренностей о прекращении огня с Израилем.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ХАМАСа.

"Палестинская группировка боевиков ХАМАС утвердила предложенный Израилем перечень из 34 заложников, которые могут быть обменены в рамках возможного соглашения о прекращении огня", — говорится в сообщении.

Представители ХАМАС заявили, что обмен заложников будет возможен только в случае согласия Израиля на постоянное прекращение огня и вывод войск из сектора Газа.

Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле признали то, что они стоят за ликвидацией лидера ХАМАС.

Кроме того, мы ранее информировали, что ХАМАС готов к прекращению огня в секторе Газа.

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