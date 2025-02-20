ХАМАС вернул тела четырех израильских заложников, среди которых мать и двое детей

Среди погибших – израильтянка Шири Бибас, которую похитили вместе с двумя детьми во время вторжения 7 октября 2023 года: одному из мальчиков на момент похищения было девять месяцев, а другому – пять лет.
Палестинские боевики ХАМАС в рамках соглашения о перемирии 20 февраля передали Израилю тела четырех заложников, среди погибших – двое детей
Об этом пишут АР и The Times of Israel.
Процесс передачи тел начался с утра 20 февраля. Боевики группировки ХАМАС приступили к процедуре передачи погибших с задержкой.
Террористы разместили гробы с останками погибших на "сцене", рядом были установлены плакаты с надписью "Сделано в США".
Как утверждают в ХАМАС, заложники вместе с охранниками погибли в результате авиаудара Израиля с применением американских ракет.
Тела заложников уже были переданы представителям Международного комитета Красного Креста. Израильские военные заявляют, что получили останки пленных.
В частности, среди погибших – израильтянка Шири Бибас, похищенная вместе с двумя детьми во время вторжения 7 октября 2023 года. Одному из мальчиков на момент похищения было девять месяцев, а другому пять лет.
Еще один погибший – граждан Израиля Одед Лифшиц, которому на момент похищения было 83 года.
Ожидается, что в субботу, 22 февраля, ХАМАС передаст Израилю еще шесть заложников.
Ранее мы писали о том, что ХАМАС согласился передать контроль над Сектором Газы Израиля в рамках следующего этапа соглашения о прекращении огня.
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