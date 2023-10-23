ХАМАС хотел изготовить химическое оружие, когда напал на Израиль - Sky News

Террористы ХАМАС, ворвавшиеся на территорию Израиля, имели при себе инструкции по изготовлению химического оружия.

Об этом в интервью Sky News рассказал Исаака Герцога.

Как отмечается, израильские военные якобы обнаружили материалы на теле убитого боевика в кибуце Беэри. Документы вместе со схемами производства химического оружия президент Израиля показал во время интервью 22 октября.

Однако у Sky News нет возможности самостоятельно проверить это заявления. Кроме того, нет предположений, что у боевиков были при себе элементы для изготовления бомбы.

"Это материалы Аль-Каиды. Официальные материалы Аль-Каиды. Мы имеем дело с ИГИЛ, Аль-Каидой и ХАМАСом. Вот насколько шокирующая ситуация, когда мы смотрим на инструкции, которые предоставляются по поводу того, как действовать и как создать разновидность непрофессиональной химической. оружия с цианидом", — подчеркнул Герцог.

Он также добавил, что на телах террористов были обнаружены USB-устройства с инструкциями по использованию химического оружия. Среди материалов были подробные инструкции по созданию устройства для выброса цианида.

Происхождение одного из материалов, состоявшего из инструкций по созданию химического оружия и его распространения среди гражданского населения, происходит из пособия Аль-Каиды в 2003 году.

В то же время, Sky News отмечает, что это не доказывает связь между двумя организациями.

Напомним, что экоактивистка Грета Тунберг поддержала Сектор Газа.

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