- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 84
- Время на прочтение
- 1 мин
ХАМАС выступил против резолюции Совбеза ООН по Газе: заявляют об «игнорировании прав палестинцев»
Исламистское движение ХАМАС раскритиковало принятую Советом Безопасности ООН резолюцию в поддержку американского плана урегулирования в секторе Газа.
Исламистское движение ХАМАС заявило, что резолюция Совета Безопасности ООН , поддерживающая предложенный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию ситуации в секторе Газа, «не отвечает интересам палестинского народа».
Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление организации.
В ХАМАСе утверждают, что принятый документ «полностью игнорирует политические и гуманитарные требования жителей Газы» и якобы навязывает международный механизм контроля, неприемлемый для населения сектора.
Также движение раскритиковало положения резолюции, предполагающие участие международных стабилизационных сил в вопросе разоружения боевых формирований. По словам представителей ХАМАС, такие шаги «лишают эти силы нейтралитета и фактически делают их стороной конфликта в пользу Израиля».
Документ ООН определяет переходный процесс от режима прекращения огня до восстановления Газа и создания международных сил для обеспечения безопасности, гуманитарных коридоров и контроля границ.
Ранее Дональд Трамп заявил, что ХАМАС готов к продолжительному миру и призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировку Газы , чтобы создать условия для безопасного освобождения заложников и начала переговоров.
Напомним, 9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и палестинская группировка ХАМАС подписали первую фазу мирного плана.