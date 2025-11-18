ХАМАС выступил против резолюции Совбеза ООН по Газе: заявляют об «игнорировании прав палестинцев»

ХАМАС

Реклама

Исламистское движение ХАМАС заявило, что резолюция Совета Безопасности ООН , поддерживающая предложенный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию ситуации в секторе Газа, «не отвечает интересам палестинского народа».

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление организации.

В ХАМАСе утверждают, что принятый документ «полностью игнорирует политические и гуманитарные требования жителей Газы» и якобы навязывает международный механизм контроля, неприемлемый для населения сектора.

Реклама

Также движение раскритиковало положения резолюции, предполагающие участие международных стабилизационных сил в вопросе разоружения боевых формирований. По словам представителей ХАМАС, такие шаги «лишают эти силы нейтралитета и фактически делают их стороной конфликта в пользу Израиля».

Документ ООН определяет переходный процесс от режима прекращения огня до восстановления Газа и создания международных сил для обеспечения безопасности, гуманитарных коридоров и контроля границ.

Ранее Дональд Трамп заявил, что ХАМАС готов к продолжительному миру и призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировку Газы , чтобы создать условия для безопасного освобождения заложников и начала переговоров.

Напомним, 9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и палестинская группировка ХАМАС подписали первую фазу мирного плана.