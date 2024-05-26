ХАМАС заявил, что снова нанес ракетный удар по району Тель-Авива в центре Израиля — ВВС

Впервые за 4 месяца палестинское исламское движение ХАМАС обстреляло ракетами центральную часть Израиля.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на телеграмм-канал военного крыла ХАМАС "Бригады Иззедина аль-Кассама", что заявило о "большом ракетном ударе" по Тель-Авиву, а также израильские СМИ, опубликовавшие кадры, на которых видны обломки ракеты в саду одного из построек в Герцлии.

Исламистское палестинское движение ХАМАС ударило по району Тель-Авива в центре Израиля.

По меньшей мере, восемь ракет были выпущены из района города Рафах на юге Газы, где сейчас израильские силы ведут борьбу с оставшимися отрядами ХАМАС, несколько ракет были перехвачены, сообщают израильские военные.

Обстрел был произведен вскоре после заявления генпрокурора Международного уголовного суда Карима Ахмада Хана о выдаче ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта, а также оглашения тремя европейскими странами намерения признать палестинские территории как суверен.

В других городах и поселках, включая Герцлию и Петах-Тикву, прозвучали сирены, предупреждающие ракетные обстрелы.

Израильские СМИ опубликовали кадры, на которых видны обломки ракеты в саду одного из зданий в Герцлии.

На другом видео, размещенном в социальных сетях, видна большая образовавшаяся воронка, видимо, вследствие падения ракеты на открытой местности недалеко от центрального города Кфар-Саба.

На фото, добавленных к сообщению ХАМАСа о "большой атаке", видно, что некоторые ракеты были выпущены из восточной части города Рафах, совсем рядом с пограничным переходом, который находится под контролем израильских военных уже 18 дней.

Источники сообщают, что израильская армия ЦАХАЛ активно действует в этом районе и уже заявлял, что контролирует ситуацию и боевиков ХАМАС там практически не осталось.

"Израильский политолог Акива Эльдар заявил телеканалу Al Jazeera, что ракетный обстрел Израиля позволит премьер-министру Израиля "поиграть в жертву", а заодно и обжаловать решение Международного суда о прекращении военных операций в Рафасе", — передает BBC.

Напомним, что три страны объявили о признании Палестины. Жесткая реакция Израиля не заставила себя ждать.

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