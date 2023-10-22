ХАМАС заявил, что в Газе погибли более четырех тысяч палестинцев во время ударов Израиля

Более 14 245 получили ранения, 70% из них – дети и женщины.
Более 4650 палестинцев погибли при ударах Израиля по Газе и более 14 тысяч получили ранения.
Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Газы, которое возглавляет ХАМАС и опубликовало обновленную информацию о жертвах в результате израильских авиаударов, сообщает Sky News.
ХАМАС заявляет, что с 7 октября был убит 4651 палестинец.
"40% из которых были детьми", – говорится в сообщении.
Более 14 245 получили ранения, 70% из них – дети и женщины.
Спикер Ашраф аль-Кудра заявил, что за минувшие сутки от израильских ударов погибли 266 палестинцев, в том числе 117 детей.
Напомним, ХАМАС, напав на Израиль, стремится разжечь войну цивилизаций, заявила премьер Италии Джорджа Мелони.
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