ХАМАС заявил, что в Газе погибли более четырех тысяч палестинцев во время ударов Израиля

Более 14 245 получили ранения, 70% из них – дети и женщины.

Более 4650 палестинцев погибли при ударах Израиля по Газе и более 14 тысяч получили ранения.

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Газы, которое возглавляет ХАМАС и опубликовало обновленную информацию о жертвах в результате израильских авиаударов, сообщает Sky News.

ХАМАС заявляет, что с 7 октября был убит 4651 палестинец.

"40% из которых были детьми", – говорится в сообщении.

Более 14 245 получили ранения, 70% из них – дети и женщины.

Спикер Ашраф аль-Кудра заявил, что за минувшие сутки от израильских ударов погибли 266 палестинцев, в том числе 117 детей.

Напомним, ХАМАС, напав на Израиль, стремится разжечь войну цивилизаций, заявила премьер Италии Джорджа Мелони.

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