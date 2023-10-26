ХАМАС заявляет о тысячах убитых и раненых палестинцев в Газе: Джо Байден прокомментировал

По данным палестинцев, более 6500 человек были убиты и 17400 получили ранения.

Американский президент Джо Байден не верит заявлениям Министерства здравоохранения Газы, управляемым ХАМАСом, о количестве убитых и раненых палестинцев в результате атак Израиля.

Об этом Байден сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Албанезе, передает Fox News.

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По данным палестинцев, более 6500 человек были убиты и 17400 получили ранения.

"Мне эти цифры говорят, что у меня нет никакого представления о том, что палестинцы говорят правду о количестве погибших людей. Я уверен, что погибли невинные люди, и это цена ведения войны", — заявил Байден.

Он добавил, что "израильтяне должны быть чрезвычайно осторожны, чтобы быть уверенными, что они сосредотачиваются на преследовании людей, пропагандирующих эту войну против Израиля. Это противоречит их интересам, когда этого не происходит, но я не уверен в количестве, которое используют палестинцы".

Напомним, боевики ХАМАС поблагодарили Россию и Китай за помощь.

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