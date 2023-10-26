Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ХАМАС заявляет о тысячах убитых и раненых палестинцев в Газе: Джо Байден прокомментировал

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1785
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ХАМАС заявляет о тысячах убитых и раненых палестинцев в Газе: Джо Байден прокомментировал

Президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

По данным палестинцев, более 6500 человек были убиты и 17400 получили ранения.

Американский президент Джо Байден не верит заявлениям Министерства здравоохранения Газы, управляемым ХАМАСом, о количестве убитых и раненых палестинцев в результате атак Израиля.

Об этом Байден сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Албанезе, передает Fox News.

По данным палестинцев, более 6500 человек были убиты и 17400 получили ранения.

"Мне эти цифры говорят, что у меня нет никакого представления о том, что палестинцы говорят правду о количестве погибших людей. Я уверен, что погибли невинные люди, и это цена ведения войны", — заявил Байден.

Он добавил, что "израильтяне должны быть чрезвычайно осторожны, чтобы быть уверенными, что они сосредотачиваются на преследовании людей, пропагандирующих эту войну против Израиля. Это противоречит их интересам, когда этого не происходит, но я не уверен в количестве, которое используют палестинцы".

Напомним, боевики ХАМАС поблагодарили Россию и Китай за помощь.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1785
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация