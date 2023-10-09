"ХАМАС жестоко убил более 700 израильтян": ЦАХАЛ наносит крупнейшие авиаудары в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 9 октября нанесла крупнейшие авиаудары против ХАМАС в Газе, удвоив интенсивность.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Х.

"ХАМАС жестоко убил более 700 израильтян в субботу", – говорится в сообщении.

По информации источника, ЦАХАЛ совершает один из крупнейших авиаударов против ХАМАС в Газе, "чтобы уменьшить и уничтожить их способность терроризировать народ Израиля".

"ХАМАС начал войну. Мы восстановим безопасность нашей страны", – сообщают в Израиле.

Известно, что к утру 9 октября израильская авиация поразила более 1200 целей в Секторе Газы, включая места хранения и производства оружия, центры управления и штабы, ракетные пусковые установки и т.д.

"Сегодня мы удвоили это количество", – отмечает ЦАХАЛ, публикуя видео ударов по Газе.

Известно, что израильские гражданские – не единственные жертвы ХАМАС. Террористы намеренно обосновались среди населения Газы. Например, один из объектов террористов, уничтоженный израильскими ВВС, расположен рядом с мечетью и школой.

Напомним, с начала войны в Израиле премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал несколько заявлений, в том числе о том, что его страна изменит регион, когда отомстит за разрушительное нападение ХАМАСа и восстановит пострадавшие от атаки общины.

Между тем, украинские эксперты считают, что война в Израиле пока косвенно затронула Украину, но впоследствии последствия могут быть более негативными.

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