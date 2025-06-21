Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи / © AFP

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выбрал трех высокопоставленных священнослужителей, которые могут заменить его в случае внезапной гибели.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на собственные источники в Иране.

Издание отмечает, что процесс назначения нового верховного лидера Ирана обычно длится долго и может занять месяцы, пока священнослужители не выберут кого-то из длинного списка претендентов.

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По словам источников NYT, учитывая угрожающую ситуацию из-за войны с Израилем, аятолла хочет обеспечить быстрый, но упорядоченный переход власти к заблаговременно избранным преемникам.

Утверждается, что Хаменеи также заблаговременно выбрал преемников для высших должностных лиц в своем военном командовании в случае их гибели.

Собеседники издания сообщают, что аятолла проявляет чрезвычайную осторожность, считая, что существует угроза для его жизни. В частности Али Хаменеи преимущественно общается со своими командирами через доверенного помощника и задерживает ответы на электронные сообщения, чтобы усложнить его обнаружение.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне абсолютно точно знают, где скрывается аятолла Али Хаменеи, но пока не планируют его убивать.

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Как отмечает NYT, такая ситуация ярче всего демонстрирует, насколько шатким стало положение верховного лидера Ирана после трех десятилетий у власти.

По словам иранских чиновников, пожелавших сохранить анонимность, высшие должностные лица Ирана также тайно готовятся к различным вариантам развития событий.

Напомним, ранее сообщалось, что высокопоставленные чиновники Ирана начали тайные переговоры с представителями Кремля о возможности эвакуации в Россию в случае ухудшения ситуации в стране из-за ударов Израиля.