Хаменеи не успел скрыться: FT поразило деталями секретной операции по ликвидации лидера Ирана

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб во время мощной атаки США и Израиля на Тегеран. На объект, где находился аятолла, было сброшено 30 бомб. Операцию планировали в течение месяцев. Впрочем, окончательное решение было принято в начале операции — прежде чем он смог укрыться в бункере.

Об этом сообщили источники Financial Times, пишет DW.

По информации FT, израильская разведка на протяжении многих лет собирала данные, позволившие осуществить план убийства Хаменеи. На серверы в Тель-Авиве в режиме реального времени передавались зашифрованные данные почти со всех камер видеонаблюдения в Тегеране, сломавшихся еще несколько лет назад.

Дорожные камеры как источник разведки

Особенно полезны оказались записи с одной из камер возле резиденции Хаменеи на улице Пастер. Угол ее осмотра позволил определить место, где паркуют машины охранники и водители чиновников. По словам собеседника издания, информация с камер видеонаблюдения позволила собрать множество деталей о сотрудниках служб безопасности, в частности, их адреса, график работы, маршруты, а также определить тех, кого они охраняли и перевозили.

Эта многолетняя разведывательная операция подготовила основу для осуществления плана убийства Хаменеи. Камеры были одним из нескольких источников разведки, помогших подтвердить пребывание аятоллы утром 28 февраля в его кабинете.

«Мы знали Тегеран, как Иерусалим… и когда знаешь [место] так же хорошо, как знаешь улицу, на которой вырос, замечаешь одну вещь, которая здесь не на своем месте», — рассказал источник в израильской разведке Financial Times.

Ограничение башен мобильной связи

Израилю удалось нарушить работу «около десятка» башен мобильной связи вблизи резиденции аятоллы, чтобы предотвратить возможные предупреждения для охранников Хаменеи. Отмечается, что во время входящих вызовов создавалась иллюзия, что телефоны заняты. Именно поэтому охрана аятоллы не могла получать возможные предупреждения.

Когда израильская разведка и Центральное разведывательное управление США узнали, что Хаменеи проведет встречу в своем офисе утром 28 февраля, сложились особенно удачные обстоятельства для его убийства вместе с большинством иранского высшего руководства, отмечает Financial Times.

Планирование убийства Хаменеи

По словам источников, операцию по ликвидации Хаменеи планировали месяцами. Впрочем, ее скорректировали, когда американская и израильская разведка узнала, что он и чиновники встретятся в его резиденции в субботу утром.

Известно, что верховный лидер Ирана укрывался от обстрелов в бункерах, недоступных для израильских бомб. Именно поэтому ликвидировать его уже после начала военных действий было бы гораздо более сложной задачей.

Перед началом операции американские военные совершили кибератаки, нарушившие способность Ирана «видеть, общаться и реагировать» на возможные авиаудары. Тем самым они расчистили путь для израильских истребителей, нанесших удар по комплексу Хаменеи, использовав до 30 высокоточных боеприпасов.

«Некоторые детали сделки никогда не будут обнародованы, чтобы защитить источники информации и методы, используемые для отслеживания других целей. Убийство Хаменеи было не просто технологическим достижением, а политическим решением», — заявили несколько нынешних и экс-сотрудников израильской разведки, опрошенных FT.

Ликвидация Хаменеи

Утром 28 февраля был атакован дворец верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране. На объект, где находился аятолла, было сброшено 30 бомб. На спутниковых снимках были видны сильнейшие разрушения резиденции.

В тот же день начала появляться информация о том, что Хаменеи были ликвидированы. Однако это опровергла мэрия Тегерана. В то же время, президент США Дональд Трамп официально заявил о ликвидации значительной части высшего политического руководства Ирана, но смерть аятоллы также не подтвердил.

Однако ночью на 1 марта иранское государственное телевидение подтвердило гибель Али Хаменеи во время ракетных ударов. Власти объявили 40-дневный общенациональный траур и предоставили жителям страны семь выходных дней.

