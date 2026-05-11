Хантавирус атакует: пассажиров лайнера эвакуируют и изолируют в больницах, будет ли пандемия (фото)

Дезинфекция испанского пассажира перед посадкой в самолет / © Associated Press

Реклама

Пассажиры круизного судна MV Hondius возвращаются домой в условиях строгой изоляции. У граждан США и Франции зафиксированы первые положительные тесты и симптомы хантавируса. Эвакуация с Канарских островов превратилась в масштабную медицинскую операцию. Пока ВОЗ успокаивает мир низким риском пандемии, пассажиров перевозят в биоконтейнментах и спецкостюмах.

Об этом сообщили AP, BBC и CNN.

Пассажиры круизного лайнера, на борту которого зафиксировали вспышку хантавируса, 10 мая начали покидать судно и возвращаться в свои страны военными и правительственными рейсами после прибытия корабля на Канарские острова. Один из граждан США получил положительный результат теста на вирус, а у французского пассажира симптомы проявились уже во время отдельного эвакуационного полета.

Реклама

По данным американских медиков, один из 17 эвакуированных с судна MV Hondius граждан США оказался носителем хантавируса, однако признаков заболевания у него пока нет.

Между тем один из пяти французских пассажиров почувствовал симптомы прямо во время перелета во Францию, говорится в заявлении премьер-министра страны Себастьяна Лекорню. Всех пассажиров рейса изолировали и готовят к тестированию. Лекорню также сообщил, что эти люди находятся под наблюдением врачей и проходят полное медицинское обследование. Кроме того, он заявил о подготовке срочного указа об обязательной изоляции всех лиц, которые могли контактировать с вероятным носителем инфекции, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни.

Эвакуация с лайнера MV Hondius после вспышки хантавируса — детали

Эвакуацию пассажиров с MV Hondius начали после прибытия судна в Тенерифе — крупнейший остров Канарского архипелага у западного побережья Африки.

До этого представители Министерства здравоохранения Испании, Всемирной организации здравоохранения и компании Oceanwide Expeditions заявляли, что среди более 140 человек на борту судна симптомов вируса не обнаружено.

Реклама

Пассажиры после высадки с круизного лайнера MV Hondius, пораженного хантавирусом / © Associated Press

Самолет с гражданами США должен был приземлиться в Омахе, штат Небраска, 11 мая утром. По прибытии американцев планируют доставить в Медицинский центр Университета Небраски, где расположен федеральный карантинный комплекс. Там медики оценят, контактировали ли пассажиры с людьми, у которых были симптомы заболевания, и определят уровень риска дальнейшего распространения инфекции.

Университет также имеет специализированное подразделение для лечения особо опасных инфекций. Его уже использовали в начале пандемии COVID-19, а также ранее — во время лечения пациентов с вирусом Эбола.

«Одного пассажира по прибытии доставят в Небрасское биоконтейнмент-подразделение, тогда как других направят в Национальный карантинный центр для оценки и наблюдения. Пассажир, которого доставят в биоконтейнмент-подразделение, получил положительный тест на вирус, но не имеет симптомов», — сообщила представитель больницы Nebraska Medicine Кейла Томас.

В Тенерифе прибыли самолеты для эвакуации граждан более чем из 20 стран

Во время высадки всех пассажиров сопровождали работники в полных защитных костюмах и респираторах. Первыми судно покинули граждане Испании — их авиарейсом доставили в Мадрид, после чего перевезли в военный госпиталь. Через несколько часов в Париж прибыл самолет с французскими пассажирами, который встречали экстренные службы.

Реклама

В Тенерифе прибывали самолеты для эвакуации граждан более чем из 20 стран. Ожидалось, что операция продлится 11 мая.

Пассажиров высаживают с круизного судна MV Hondius, пораженного хантавирусом / © Associated Press

Министерство иностранных дел Японии сообщило, что один из граждан страны уже прибыл в Великобританию чартерным рейсом, организованным британскими властями, и будет находиться под медицинским наблюдением до 45 дней.

Риск для населения из-за хантавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в очередной раз подчеркнул, что оснований для паники среди населения нет.

«Мы уже много раз повторяли один и тот же ответ. Это не новый COVID. И риск для населения низкий. Поэтому люди не должны бояться и паниковать», — заявил он.

Реклама

Несмотря на это, во время эвакуации как пассажиры, так и работники порта Гранадилья на Тенерифе были в полном защитном снаряжении — в костюмах для работы с опасными материалами, масках и респираторах. На видео Associated Press было видно, как пассажиры на взлетной полосе надевали защитные костюмы и проходили дезинфекцию.

Представительница ВОЗ Диана Рохас Альварес отметила, что люди были рады наконец покинуть судно и вернуться домой.

«Было прекрасно видеть все автобусы и людей, которые счастливы снова оказаться на суше и быть репатриированными», — сказала она.

По словам представителей власти, всех пассажиров и членов экипажа, которые сходили на берег, проверяли на наличие симптомов и запрещали контактировать с местными жителями. Эвакуацию проводили только после готовности специальных рейсов. За операцией на Тенерифе лично наблюдали Гебрейесус, а также министры здравоохранения и внутренних дел Испании.

Реклама

Пассажиры и члены экипажа, которые покидали судно, оставили свой багаж и могли взять лишь небольшую сумку с самым необходимым, мобильный телефон, зарядное устройство и документы.

Часть экипажа, а также тело пассажира, который умер на борту, останутся на судне, которое отправится в Роттердам в Нидерландах, где его продезинфицируют, сообщили испанские власти.

По словам круизной компании, путешествие в Роттердам продлится около пяти дней.

Контроль за пассажирами лайнера, где вспыхнул хантавирус

ВОЗ рекомендует, чтобы страны, куда возвращаются пассажиры, «осуществляли активный мониторинг и дальнейшее наблюдение, что означает ежедневные медицинские проверки — дома или в специализированном учреждении. Мы оставляем странам право самостоятельно разрабатывать собственную политику. Но наши рекомендации очень четкие», — сказала ведущий эпидемиолог организации Мария ван Керкгове.

Реклама

Многие страны уже заявили, что их граждан поместят на карантин или госпитализируют для наблюдения.

Братания

Самолет с 20 британцами, эвакуированными с круизного лайнера, прибыл на их родину. Пассажиры прилетели в аэропорт Манчестера чартерным рейсом из Тенерифе и были доставлены в больницу Arrowe Park в Виррале, Мерсисайд, для 72-часовой изоляции. В изоляции также будут находиться один гражданин Германии, который является резидентом Великобритании, и один пассажир из Японии.

По данным Министерства обороны Британии, риск для населения остается очень низким. Ни один из граждан страны на борту рейса не сообщал о симптомах. Некоторых из британцев можно было увидеть одетыми в синее защитное снаряжение, когда их автобусом доставляли из порта Гранадилья-де-Абона в аэропорт Тенерифе-Южный. Перед посадкой на рейс их протестировали на хантавирус.

Джанель Холмс, генеральный директор Wirral University Teaching Hospital Trust, которая контролирует больницу Arrowe Park, сказала, что бывшие пассажиры будут обследованы и постоянно оцениваться по прибытии туда. Они будут размещены в автономных квартирах с доступом к телефонам, чтобы иметь возможность звонить друзьям и родственникам. Людям также выдадут одежду после того, как им придется оставить на корабле все, кроме самых необходимых вещей. Специализированная команда будет на месте в течение всего карантина, чтобы поддерживать их.

Реклама

«Из прошлого опыта мы узнали, что они будут абсолютно разбиты. Они, вероятно, чувствовали себя достаточно травмированными из-за всего этого опыта, поэтому наша задача — убедиться, что они здесь, что они в безопасности, что им здесь рады», — сказала Холмс.

После отъезда из Arrowe Park бывших пассажиров попросят самоизолироваться еще на 42 дня в качестве меры пресечения. Им не позволят пользоваться общественным транспортом домой.

Службы экстренной помощи на северо-западе заявили, что траст и больница NHS «работают в обычном режиме» без риска для пациентов, посетителей или персонала, и «люди должны продолжать обращаться за помощью, как всегда».

Франция и Нидерланды

Франция планировала подобный протокол, но после воскресного рейса премьер-министр заявил, что пятерых пассажиров оставят в больнице «до дальнейших распоряжений».

Реклама

Машины скорой помощи с пациентами, эвакуированными MV Hondius с подозрением на хантавирус / © Associated Press

Нидерландский эвакуационный самолет приземлился 10 мая в Эйндховене. Пассажиры выходили в масках и несли вещи в белых пластиковых пакетах. На борту находились 26 человек, в том числе восемь граждан Нидерландов, а также люди из Индии, Германии, Аргентины, Бельгии, Греции, Португалии, Украины, Гватемалы, Филиппин и Черногории, сообщил МИД Нидерландов.

Граждан Нидерландов медицинским транспортом доставили домой, где они будут проходить шестинедельную самоизоляцию. Для других местная система здравоохранения организовывала места карантина.

Исполняющий обязанности директора Центров по контролю и профилактике заболеваний США доктор Джей Бхаттачарья заявил, что американцев сначала доставят в Университет Небраски. После этого, сказал он, людям предложат выбор: остаться в Небраске или вернуться домой, где за их состоянием будут наблюдать местные органы здравоохранения. Бхаттачарья сделал эти заявления еще до сообщения о положительном тесте одного из пассажиров.

Также он отметил, что семеро американцев, которые ранее покинули круизное судно, уже около двух недель находятся в США и живут в разных частях страны.

Реклама

Австралия и Норвегия

Австралия направляет самолет, который, как ожидается, прибудет 11 мая, чтобы эвакуировать своих граждан и людей из соседних стран, таких как Новая Зеландия, а также некоторых азиатских стран. Об этом сообщила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия. Она добавила, что этот рейс станет последним эвакуационным самолетом, который покинет Тенерифе.

Норвегия направила на остров санитарный самолет с персоналом, обученным транспортировать пациентов с высокоопасными инфекциями, сообщило Управление гражданской защиты страны.

Десантирование британских военных медиков

В другом месте британские военные медики десантировались на отдаленную территорию Тристан-да-Кунья в южной части Атлантического океана, где у одного из 221 жителя подозревают хантавирус. Пациент был пассажиром MV Hondius и сошел с судна в прошлом месяце.

Минобороны Британии сообщило, что команда из шести десантников и двух медиков 9 мая совершила прыжок с транспортного самолета Королевских ВВС, который также сбросил кислород и медицинское оборудование.

Реклама

Тристан-да-Кунья — самая отдаленная заселенная заморская территория Британии, расположенная примерно в 2400 км от ближайшего заселенного острова — Святой Елены. У группы вулканических островов нет аэродрома, и добраться туда обычно можно только шестидневным путешествием на лодке из Кейптауна, что в Южной Африке.

Грозит ли хантавирус Украине?

Напомним, хантавирусная инфекция распространяется в мире: в Польше впервые ввели карантин для контактного лица. В Украине ежегодно фиксируют десятки случаев заражения от грызунов. Тем временем в Испании суд принудительно изолировал пассажиров круизного лайнера MV Hondius в военном госпитале Мадрида для медицинского контроля. Германия, Франция и другие страны ЕС, а также США и Великобритания, организовали спецрейсы для эвакуации своих граждан с судна. После высадки всех пассажиров на Тенерифе лайнер отправят на дезинфекцию в Нидерланды.

Новости партнеров