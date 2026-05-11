Хантавирус на круизном лайнере: что известно об украинцах на борту

Хантавирус

Четверо граждан Украины останутся на круизном лайнере MV Hondius, где зафиксировали смертельную вспышку хантавируса. Украинцы — не среди пассажиров лайнера, а среди экипажа.

Об этом сообщает Общественное.

Украинцы, являющиеся членами экипажа круизного лайнера MV Hondius, должны остаться на борту, где вспыхнул хантавирус. Это необходимо, чтобы судно доплыло в Нидерланды.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

У украинцев не зафиксировали признаки заболевания хантавирусом.

Однако одного из граждан Украины, который являлся членом экипажа лайнера, эвакуируют с борта. Он должен приехать в Нидерланды спецрейсом в рамках эвакуации. У него не обнаружены признаки хантавируса.

По прибытии в Нидерланды экипаж лайнера планируют направить в медучреждение для прохождения карантина.

Дело находится на контроле Департамента консульской службы, Посольства Украины в Нидерландах, Посольства Украины в Испании и Консульства Украины в Малаге. Работники консульства держат контакт с пятым украинцем, которого эвакуируют в Нидерланды в рамках частичной эвакуации.

Напомним, что вспышка опасного хантавируса на круизном лайнере MV Hondius заставила европейские страны принять экстренные меры безопасности. По данным ВОЗ, на борту зафиксирован один подтвержденный случай болезни и пять подозрений, при этом три человека уже скончались.

Вирус может находиться в латентном состоянии до восьми недель, что затрудняет своевременную диагностику и контроль распространения инфекции.

Угроза приблизилась к границам Украины: в соседней Польше введен санитарный надзор за лицом, контактировавшим с пассажиркой лайнера. Кроме того, посольство Украины в Нидерландах подтвердило присутствие пяти украинцев среди членов экипажа судна.

Сейчас состояние их здоровья удовлетворительное, однако из-за географической распыленности туристов, взошедших на берег в разных странах, эпидемиологи проводят масштабные расследования.

Ситуация на борту совпала с резким ростом заболеваемости в Аргентине, где с июня 2025 года количество случаев заражения удвоилось. Исследователи связывают это с изменением климата, что способствует распространению вируса Анд. Этот штамм вызывает тяжелый легочный синдром, а уровень смертности от него в последний год вырос до 30%, охватив даже самые густонаселенные провинции страны.

Несмотря на серьезность симптомов, ВОЗ оценивает риск масштабного распространения вируса как низкий. Передача этого штамма от человека к человеку встречается редко, что отличает его от многих других вирусных угроз. Однако медицинские службы мира призывают к бдительности, поскольку инфицированные пассажиры уже успели вернуться домой в США и страны Европы.

