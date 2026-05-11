Хантавирус на круизном лайнере убил пассажиров: угрожает ли Украине и миру новая пандемия

Пассажиры после высадки с круизного лайнера MV Hondius пораженного хантавирусом / © Associated Press

Мир обеспокоен вспышкой редкого андского штамма хантавируса на борту лайнера MV Hondius, что уже привело к первым смертям среди пассажиров.

Пока европейские страны вводят экстренные меры и эвакуируют своих граждан, врачи предупреждают о высокой смертности и отсутствии действенной вакцины против этой опасной инфекции. ТСН.ua собрал все, что известно о распространении смертельной болезни, и есть ли угроза для Украины.

Хантавирус — что о нем известно, и как он передается

Хантавирус — это опасная инфекция, которую переносят грызуны, например мыши и крысы, а также кроты и летучие мыши. По словам микробиолога доктора Густаво Паласиоса, за всю историю было зарегистрировано лишь 3000 случаев заражения специфическим штаммом Андес, который встречается преимущественно в Аргентине и Чили.

Этот вид вируса является уникальным, поскольку он является единственной задокументированной формой, способной передаваться не только от животного к человеку, но и между людьми. ВОЗ предполагает, что именно такой редкий способ передачи мог произойти на борту лайнера MV Hondiusиз-за тесного контакта пассажиров в одной каюте.

Хотя в Европе подобных случаев передачи от человека к человеку еще не фиксировали, исследования показывают, что инфицирование возможно во время кратковременной близости в период повышения температуры у больного.

Человек может заразиться через контакт со слюной, мочой или экскрементами грызунов, а также вдыхая пыль с этими возбудителями, которые сохраняют жизнеспособность в среде до нескольких недель. Смертность от вируса Андес достаточно высока и составляет от 20 до 40 процентов. Болезнь поражает легкие, вызывая хантавирусный легочный синдром (HPS), или почки.

Первые симптомы появляются через одну-восемь недель после контакта и включают усталость, лихорадку, которая держится несколько дней, головную боль, озноб, тошноту, рвоту и боли в мышцах, животе или спине. Со временем состояние может ухудшиться из-за одышки, кашля, падения артериального давления, нарушения функций почек и накопления жидкости вокруг легких. Несмотря на то, что иногда болезнь проходит бессимптомно, она часто оставляет долгосрочные последствия для здоровья даже после полного выздоровления.

Кем оказался «нулевой пациент»

«Нулевым пациентом» стал 70-летний гражданин Нидерландов Лео Шилперурд, который умер на борту через пять дней после того, как 6 апреля сообщил о лихорадке и боли в желудке, пишет издание New York Post.

Его жена Мирьям, которая также была инфицирована, сошла с корабля 24 апреля на острове Санта-Хелена, чтобы сопровождать тело мужа на родину. Она планировала лететь через Йоханнесбург, однако из-за критического состояния ее не допустили к рейсу; женщина потеряла сознание в аэропорту и умерла на следующий день.

Основная версия следствия, о которой сообщают издания New York Post и Unilad, указывает на то, что супруги орнитологов заразились во время посещения свалки вблизи города Ушуая, известного как город «на краю света». Пара надеялась увидеть там редких патагонских птиц, в частности белочеревого бекаса.

«Нулевой пациент» мог заразиться во время посещения свалки вблизи города Ушуая, известного как город «на краю света». / © ТСН

Местный фотограф Гастон Бретти предупреждал, что эта свалка является огромной горой отходов, где обитают длиннохвостые карликовые рисовые крысы. Именно эти грызуны являются переносчиками андского штамма хантавируса — единственной формы болезни, которая способна передаваться от человека к человеку.

В то же время глава службы эпидемиологии региона Хуан Петрина категорически отвергает версию о местном происхождении вируса. Он отмечает, что в провинции Огненная Земля с 1996 года, когда болезнь подлежит обязательной регистрации, не было зафиксировано ни одного случая хантавируса. Несмотря на эти возражения, пока подтверждено уже три смерти и еще пять случаев заражения среди лиц, связанных с судном.

Какова судьба пассажиров круизного лайнера

Правительство Испании согласилось принять судно MV Hondiusна Канарских островах из-за вспышки хантавируса на борту.

10 мая лайнер MV Hondius прибыл на испанский остров Тенерифе и стал на якорь в порту Гранадилья на максимально безопасном расстоянии от берега. Пассажиров начали доставлять на сушу небольшими лодками, распределяя их по гражданству.

Испанцев разместили в специальных изолированных палатах военного госпиталя для прохождения ПЦР-тестирования. Для эвакуации других пассажиров свои самолеты направили США, Германия, Франция, Бельгия, Ирландия и Нидерланды.

Пассажиры круизного лайнера покидают судно / © Associated Press

Однако впоследствии, пассажиры судна Hondius, где зафиксировали вспышку хантавируса, начали игнорировать масочный режим. Некоторых туристов и даже медика видели без масок сразу после того, как корабль пришвартовался в Испании.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к пониманию, объяснив, что большинство туристов — пожилые люди, которым трудно длительное время находиться в респираторах FFP2. Он также добавил, что симптомы у пожилых людей могут быть следствием хронических болезней, а не обязательно хантавируса.

Однако угроза остается высокой: премьер Франции Себастьян Лекорню сообщил, что у одного из эвакуированных пассажиров признаки болезни появились прямо во время полета, из-за чего пять человек срочно изолировали в Париже.

Жители Тенерифе и медперсонал опасаются новой пандемии, критикуя ВОЗ за слишком мягкую позицию относительно средств защиты. Сейчас более 90 пассажиров лайнера Hondius уже вернулись домой, где находятся под пристальным наблюдением врачей.

Что известно об украинцах, которые были на борту круизного лайнера

На круизном лайнере, где зафиксировали вспышку смертельного хантавируса, находилось четверо украинцев, которые были в составе экипажа.

Согласно сообщению МИД Украины, украинцы будут оставаться на борту, чтобы обеспечить переход судна в Нидерланды. Сейчас у них признаков заболевания хантавирусом не обнаружено.

Только одного украинца эвакуируют с борта спецрейсом в Нидерланды в рамках частичной эвакуации; он также не имеет симптомов инфицирования. По прибытии судна в пункт назначения весь экипаж планируют направить на карантин в медицинское учреждение.

Ситуацию контролируют Департамент консульской службы и украинские дипломатические учреждения в Нидерландах и Испании, поддерживая постоянную связь с гражданами.

От хантавируса нет ни вакцины, ни лечения

Ученые предупреждают, что хантавирусная инфекция имеет серьезные последствия для переболевших: у этих людей годами сохраняется повышенный риск развития рака крови и сердечно-сосудистых болезней. Несмотря на опасность, эффективной вакцины или протоколов лечения в мире фактически нет. Как сообщает The New York Times, ограниченность медицинского арсенала стала критической проблемой для врачей на борту MV Hondius.

Вакцинация проводится только в Китае и Южной Корее, однако ее действенность не доказана. Западные ученые, в частности Брайс Ворнер из Университета Саскачевана и Джей Гупер из института армии США, имеют наработки назальных вакцин и терапии антителами, но исследования затормозили из-за редкости болезни и сложности испытаний. Доктор Вайти Арумугасвами называет эту вспышку «сигналом тревоги» для мировой медицины.

Грозит ли массовое распространение хантавируса Европе

Эксперты ВОЗ уверяют, что штамм Andes не станет причиной новой глобальной пандемии. Как сообщает Lad Bible, специалисты называют хантавирус серьезной инфекцией, однако отмечают низкий риск для общего населения.

Эксперт ВОЗ по эпидемиям Мария Ван Керхове подчеркнула, что большинство людей никогда не столкнутся с этой болезнью. Похожую позицию занимает и доктор Мира Чанд из британского агентства UKHSA. Она отметила, что хотя ситуация на лайнере MV Hondius является трагической, угроза для общественности остается минимальной.

Сейчас британские службы обеспечивают изоляцию и мониторинг своих граждан, вернувшихся с судна, а также отслеживают все возможные контакты, чтобы полностью исключить риск дальнейшего распространения вируса.

В свою очередь пресс-секретарь Еврокомиссии Ева Грнчиржова сообщает, что риск распространения хантавируса в Европе оценивают как низкий.

«Согласно последней оценке Всемирной организации здравоохранения, риск для широкой европейской общественности, связанный с хантавирусом, сейчас оценивается как низкий», — заявила дипломат.

Хантавирус в Украине

Однако угроза приблизилась к границам Украины: в Польше под строгий санитарный надзор взяли человека, который контактировал с пассажиркой инфицированного судна, сообщает RMF FM.

Хотя симптомов у пациента пока нет, врачи будут наблюдать за ним в течение недели. Польские эпидемиологи пытаются отследить всех лиц, которые могли пересекаться с туристами после их прибытия.

Кроме того, в Украине с начала 2026 года уже зафиксировали два случая хантавируса. Оба случая произошли в Хмельницком: пациенты имели течение средней тяжести.

У первого пациента диагностировали острую геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. У второго — поражение печени, сыпь и лихорадку. Оба случая были подтверждены лабораторно.

Они прошли лечение и были выписаны из больницы.

Как уберечься от хантавируса

Сейчас лечение хантавируса ограничивается поддерживающей терапией (кислород, аппараты ИК) и использованием рибавирина. Врач Алексей Швед отмечает, что единственной защитой является гигиена: мытье рук и использование масок во время уборки дач или сельских помещений.

В свою очередь, представитель Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Николай Ганич советует:

избегать контакта с грызунами и их выделениями;

не подметать сухой пол в местах, где могут быть мыши или крысы, чтобы не поднимать пыль;

проводить влажную уборку;

обрабатывать поверхности антисептиками;

пользоваться перчатками во время уборки;

тщательно мыть руки после контакта с потенциально загрязненными поверхностями.

При любых гриппоподобных симптомах или одышке, медики советуют немедленно обращаться за помощью.

