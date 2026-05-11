Хантавирус обнаружили на борту самолетов: какие страны под угрозой распространения

Пассажиров круизного судна MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, начали эвакуировать самолетами по прибытии судна на Канарские острова.

Об этом пишет CNN.

Во время эвакуационного рейса из Тенерифе в Париж у одного из французских пассажиров круизного судна MV Hondius появились симптомы хантавируса. Всех пятерых французов поместили в суровый карантин. Два американских пассажира также показали признаки заражения — их перевозят в биоизоляционных капсулах.

Среди американских пассажиров один стал проявлять легкие симптомы хантавируса, другой показал слабоположительный результат теста на вирус Андес. Обоих перевозят в биоизоляционных капсулах самолета.

Более 90 из 150 пассажиров и членов экипажа уже отправлены домой. Британцев вернули в Манчестер — симптомов никто не обнаружил, но все находятся под наблюдением. Также 14 испанцев отправлены на обязательный карантин в военный госпиталь в Мадриде. Еще 26 человек, включая восемь нидерландцев, прибыли в Нидерланды. Последние два эвакуационных рейса запланированы на понедельник, 11 мая.

После приземления в парижском аэропорту Ле Бурже французских пассажиров встретили чиновники в защитных костюмах и отвезли в больницу Биша. Там их ожидает 72-часовой карантин и полное обследование, после чего 45 дней самоизоляции дома.

Министерство иностранных дел Японии сообщило, что один гражданин страны прибыл в Великобританию чартерным рейсом, организованным британским правительством. Он будет находиться под контролем британских властей до 45 дней.

Вспышка хантавируса — последние новости

Как сообщалось о вспышке инфекции, связанной с хантавирусом на круизном судне MV Hondius в водах Атлантического океана, стало известно 3 мая.

С начала вспышки погибли три человека. Первая смерть произошла 11 апреля — прямо на борту. Вторая — 26 апреля в Йоханнесбурге, где оказалась больная. Третья — 2 мая снова на борту. Двое британцев с подтвержденным заражением лечатся в Нидерландах и Южной Африке.

В соседней с Украиной Польше введен санитарный надзор за контактным лицом. Местные СМИ сообщили, что пациент сейчас находится в карантине на территории страны. Так что, вероятно, хантавирус уже вплотную приблизился к украинской границе.

Как себя уберечь, основные советы:

избегать контакта с грызунами и их выделениями

не подметать сухие полы в местах, где могут быть мыши или крысы, чтобы не поднимать пыль

проводить влажную уборку

обрабатывать поверхности антисептиками

пользоваться перчатками во время уборки

тщательно мыть руки после контакта с потенциально загрязненными поверхностями

Существует несколько разновидностей хантавирусов. Заражение может вызвать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом или хантавирусный кардиопульмональный синдром. Оба заболевания считаются опасными, вакцины от хантавируса пока не существует.

