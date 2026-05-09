Хантавирус подбирается к Украине: в Польше впервые ввели карантин из-за угрозы эпидемии

В Польше ввели карантин из-за угрозы эпидемии хантавируса

Реклама

Вспышка опасной инфекции хантавируса среди туристов во время морского круиза заставляет европейские страны бить тревогу и вводить экстренные меры безопасности. Реальная опасность нависла и над Украиной, ведь в соседней Польше введен санитарный надзор над контактным лицом, поэтому вполне очевидно, что смертельная инфекция уже вплотную приблизилась к нашим границам.

О первом человеке, который оказался под строгим санитарным наблюдением на территории Польши, сообщает RMF FM.

Тревожные новости из Польши

Главная санитарная инспекция Польши официально подтвердила, что один человек находится под их пристальным контролем из-за предполагаемого контакта с пассажиркой того самого злосчастного лайнера MV Hondius, на котором была зафиксирована вспышка смертельно опасной болезни. К счастью, у пациента пока нет никаких симптомов, однако врачи будут наблюдать за его состоянием не менее семи дней.

Реклама

Между тем, местные эпидемиологи развернули масштабное расследование, пытаясь отследить всех людей, которые могли пересекаться с туристами после их восхождения на берег. Интересно, что сам лайнер сейчас идет на Канарские острова, и, по предварительным данным, на его борту находится один поляк — капитан судна.

Что такое хантавирус и чем он опасен

Хантавирусы — коварная инфекция, которую переносят обычные грызуны: мыши, крысы и свищи. Чтобы подхватить болезнь, не обязательно касаться животного — достаточно просто вдохнуть пыль, зараженную их выделениями, или вирус может попасть в организм через микроцарапины на коже.

Для Польши такие заболевания являются относительной редкостью. Ежегодно там фиксируют от нескольких до нескольких заражений, преимущественно среди работников лесных хозяйств на Подкарпатье. Чаще европейцев поражают штаммы, вызывающие геморрагическую лихорадку с серьезным поражением почек, что требует немедленного стационарного лечения.

Вспышка смертельного вируса на лайнере выходит из-под контроля: последние новости

Ситуация вокруг самого лайнера MV Hondius все больше напоминает сценарий фильма-катастрофы. Судно отправилось в круиз из Аргентины, но путешествие прервалось из-за внезапной смерти летней пары из Нидерландов, после чего выяснилось, что почти 40 пассажиров покинули корабль и разъехались по миру без всякого медицинского отслеживания контактов, и теперь их ищут спецслужбы разных стран.

Реклама

Безответственность некоторых туристов просто поражает: один из пассажиров вместо самоизоляции умудрился сходить на многолюдную свадьбу вскоре после схода на берег. Когда его фотографии попали в Сеть и разразился громкий скандал, мужчина оправдывался тем, что на тот момент ВОЗ еще не объявила официальную эпидемию, хотя сейчас он все же вынужденно находится на карантине.

В общей сложности от опасной болезни на судне умерли уже три человека, а Всемирная организация здравоохранения забила тревогу и начала экстренную эвакуацию пациентов в Европу. Как объясняют специалисты , инфицированные страдают от высокой температуры, проблем с давлением и накопления жидкости в легких, а у выживших существенно возрастают риски развития рака крови или сердечно-сосудистых болезней в будущем.

Особую панику вызывает тот факт, что первые инфицированные люди на корабле посещали места в Южной Америке, где циркулирует редкий штамм Андес — единственный из хантавирусов, способный передаваться от человека к человеку в случае тесного контакта. Вакцины от этой болезни в Европе не существует, поэтому единственным способом остановить вспышку остается суровый карантин и изоляция всех подозрительных случаев.

Новости партнеров