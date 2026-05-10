Хантавирус приближается к Украине: смертельную инфекцию фиксируют в ЕС, в Польше — первый карантин

Хантавирусная инфекция, передаваемая человеку от грызунов через мочу и фекалии, продолжает распространяться в разных регионах мира. В ряде стран фиксируют рост числа заражений и летальных исходов, что уже вызывает беспокойство медиков и эпидемиологов.

В Польше впервые ввели карантин из-за угрозы хантавируса

В соседней с Украиной Польше введен санитарный надзор за контактным лицом. Местные СМИ сообщили, что пациент сейчас находится в карантине на территории страны. Так что, вероятно, хантавирус уже вплотную приблизился к украинской границе.

Между тем, как сообщил представительЦентра общественного здоровья Николай Ганич, в Украине ежегодно фиксируют десятки случаев хантавируса.

По его словам, основным источником инфекции остаются дикие и синантропные грызуны, а заражение происходит исключительно от животных к человеку.

«В Украине ежегодно фиксируют десятки случаев инфицирования хантавирусной инфекцией, но этот хантавирус передается исключительно от грызунов к человеку», — отметил он.

Британские военные десантировали медиков на остров по подозрению на хантавирус

Военно-медицинская группа Великобритании провела беспрецедентную операцию — десантирование на удаленный атлантический остров Тристан-да-Кунья для оказания помощи пациенту с подозрением на хантавирус, о чем сообщает CNN.

К операции привлекли шесть парашютистов и двух военных врачей. Они были доставлены на остров воздухом и совершили высадку из транспортного самолета. Одновременно было сброшено медицинское оборудование, в частности, кислородные баллоны и другие необходимые средства помощи.

Медицинскую миссию направили после того, как у одного из находящихся на острове одного из граждан Великобритании заподозрили заражение хантавирусом.

Как отмечает CNN, это первый случай, когда британские военные десантировали медицинский персонал для оказания гуманитарной помощи.

Что известно об острове

Тристан-да-Кунья — это группа вулканических островов в Южной Атлантике, которая считается самой отдаленной заморской территорией Великобритании. Постоянное население составляет всего около 221 человека.

Обычный доступ к острову возможен исключительно морским путем, что делает любые экстренные миссии особенно сложными и редкими.

В Испании — карантин для пассажиров судна

В Мадриде суд принял решение о принудительной изоляции пассажиров круизного лайнера MV Hondius, которые могли контактировать с хантавирусной инфекцией. Ограничительные меры предприняты по запросу правительства Испании, о чем сообщает El País.

По данным издания, центральный суд Мадрида утвердил министерский приказ, делающий обязательным карантин для 14 граждан Испании.

Раньше речь шла о добровольной изоляции, однако судебное решение фактически изменило этот статус на принудительный.

Пассажиров разместят в отдельных палатах Центрального военного госпиталя имени Гомеса Ульи сроком до семи дней. При необходимости срок изоляции может быть продлен в зависимости от медицинских результатов.

«В случае несоблюдения требований этого постановления будут применяться санкции в соответствии с законом об общественном здоровье», — говорится в документе.

Медицинский контроль и условия изоляции

Для всех лиц, находящихся под наблюдением, введен усиленный медицинский протокол:

ПЦР-тестирование будут проводить сразу по прибытии и повторно на седьмой день;

дважды в сутки будут производить измерение температуры и проверку симптомов;

предусмотрена возможность дистанционной связи с родственниками.

Власти Испании заявляют, что риск для населения остается низким. Иностранных пассажиров планируют репатриировать, а граждане Испании будут доставлять в Мадрид отдельными рейсами без контакта с местным населением Канарских островов.

Страны ЕС эвакуируют граждан из Испании

Германия, Франция, Бельгия, Ирландия и Нидерланды направляют специальные самолеты в Испанию для эвакуации своих граждан из круизного судна MV Hondius, где зафиксирована вспышка хантавирусной инфекции. Об этом заявил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласко, сообщает DW.

Масштабная международная эвакуация

Кроме стран ЕС, к операции присоединились и союзники — США и Великобритания, подготовившие резервные планы для эвакуации пассажиров из других государств, если их правительства не смогут организовать вывоз.

Европейский Союз дополнительно направляет еще два самолета для граждан стран-членов, остающихся на борту лайнера.

Круизное судно идет к испанскому острову Тенерифе и должно прибыть ночью. По прибытии эвакуация будет происходить поэтапно — первыми сойдут испанские граждане, далее порядок будут определять медицинские службы в зависимости от страны происхождения пассажиров.

Пассажирам разрешат брать только самые необходимые вещи, в то время как основной багаж останется на борту. После завершения эвакуации судно планируют отправить в Нидерланды для полной дезинфекции.

Ситуация на борту и оценка рисков

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреес посетил Испанию и заявил, что новых случаев с симптомами хантавируса на лайнере пока не обнаружено.

По его словам, риск для жителей Тенерифе «незначительный».

В то же время подтверждено, что в результате вспышки на борту погибли три человека, среди которых гражданка Германии и супруги из Нидерландов.

Напомним, хантавирус является редкой, но опасной инфекцией, которая передается человеку преимущественно из-за контакта с грызунами или их выделениями.

