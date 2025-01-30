Хаос на курорте: 10 тысяч туристов заполонили итальянский городок из-за TikTok

Небольшой итальянский городок Роккарозо стал "жертвой" вирусного эффекта соцсетей. После того как популярная тиктокерка Рита Де Крещенцо поделилась видео с курорта, хваля его как "прекрасное место", туда ринулись тысячи туристов. В результате в городе, где проживает только около 2000 человек, образовался настоящий хаос.

Об этом пишет Daily Mail.

Около 10 тысяч туристов приехали в Роккарозо на 260 автобусах или на собственном транспорте, воспользовавшись бюджетными турами за 20 евро "все включено". Горные дороги оказались переполненными автобусами и автомобилями, а сам городок быстро завалился мусором. Туристы, ожидавшие идеального зимнего отдыха, были разочарованы – снега на склонах почти не было, рестораны переполнены, а найти место в туалетах приходилось стоять в длинных очередях.

Сама блоггерша отказалась признавать ответственность за хаос, хотя и призналась, что ее видео стали настоящим хитом в соцсетях. "Благодаря моему видео в следующие выходные здесь будет еще больше людей", – заявила Де Крещенцо, отметив, что ее аудитория – это семьи, которые просто хотят дать детям хорошие впечатления.

Местные власти оказались не готовы к такому наплыву гостей. Один из очевидцев рассказал, что дети на самодельных санках "сбивали людей, как кегли", пытаясь развлечься среди толпы. 20-летняя туристка Гайя поделилась своим разочарованием: "Никто не ожидал такой толпы. Нам просто закрывали двери в ресторанах, потому что не было мест. Люди стояли в длинных очередях в туалеты".

Из-за хаоса местные власти Л'Акуилы собрали экстренное совещание и решили ограничить въезд автобусов. Мэр Роккарозо Франческо Ди Донато заявил, что парковка для автобусов на близлежащей улице Виале Наполи будет запрещена, а ситуацию будут контролировать специальные проверки. Он также призвал к привлечению армии, чтобы предотвратить повторение ситуации в следующие выходные.

Напомним, Урич — одна из лучших туристических деревень мира. Такое звание небольшому селу во Львовской области присудила Всемирная туристическая организация ООН. В этом году в конкурсе приняли участие почти три сотни сел из 60 стран мира, и только два украинских попали в список победителей.