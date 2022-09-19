Хаос на российском ТВ и массовый бунт россиян: Денисенко объяснил, кто действительно стоит за "уничтожением путинизма" в РФ

Что произошло за последних две недели в российском медиапространстве.

После поражения в Харьковской области в информационном российском поле начался полный хаос.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал советник министра внутренних дел и исполнительный директор Института будущего Вадим Денисенко.

"Сначала они информационно все "профукали", потому что российские военкоры начали разгонять предательство, говорить о "мы отступаем, мы проигрываем..." На самом деле они резко подняли интерес к другой точке зрения", — отметил Денисенко.

Он привел пример того, что россияне заинтересовались противоположными росСМИ точками зрения. К примеру, за неделю телеграм-канал террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) вырос на 60 тыс. подписчиков.

"Они сами разогнали эту панику, и тогда они не получали никаких указаний. Затем включилась государственная машина, "темники". Они перешли на новые "темники", которые лучше озвучил спикер Госдумы Володин, сделавший заявление о том, что, мол," мы в Харьковской области не проиграли, а, наоборот, выиграли". Они включают традиционную историю, что "поражение — это всегда победа", — добавил Денисенко.

Он объяснил, что российские СМИ вернули все "темники" обратно, мол, "ничего не произошло, мы побеждаем".

"Но произошел массовый бунт людей, которые начали высказывать свои мысли в комментариях в телеграм-каналах пропагандистов. Все началось с поздравления Путиным нового короля Британии Чарльза ІІІ. После этого начались заявления "ватников" о том, что, мол, "ты бы еще Гитлера поздравил". Впервые в жизни они начали жестко наезжать на самого Путина", — добавил Денисенко.

По его словам, сейчас в России главными по уничтожению путинизма становятся бывшие агенты ФСБ.

Напомним, в Запорожской области ВСУ уничтожили 10 артиллерийских систем, 5 единиц военной техники и личный состав противника.

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