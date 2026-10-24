Хаос во Франции: полиция применила слезоточивый газ для разгона протестов (фото)

Протесты во Франции охватили несколько городов / © скриншот с видео

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В субботу, 24 октября, во Франции прошли масштабные демонстрации против роста стоимости жизни, неравенства и проблем в системе образования. По оценке Министерства внутренних дел страны, на улицы вышли около 410 тысяч человек, в то время как профсоюз CGT заявил почти о 800 тысячах участников.

Об этом сообщает Le Monde.

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В Париже количество участников оценили по-разному

В столице основной марш сначала проходил мирно, однако ближе к завершению акции у Порт-де-Венсена часть демонстрантов начала бросать предметы в милицию. Полиция ответила слезоточивым газом и применила водомет.

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По данным парижской префектуры полиции, в марше приняло участие около 110 тысяч человек. Профсоюз CGT назвал гораздо большую цифру — примерно 250 тысяч участников.

Во время протестов во Франции произошли столкновения с полицией / © скриншот с видео

Схватки происходили и в других городах. В Нанте правоохранители применили водомет и слезоточивый газ после того, как демонстранты пытались пройти в центр города, где проведение акций запретили. В Лионе газ применили во время противостояния с протестующими, а в Марселе, Лилле и Гренобле также сообщали о столкновении и применении спецсредств.

По информации Reuters, в целом акции в большинстве своем проходили спокойнее, чем на прошлой неделе, когда страну всколыхнули погромы, поджоги и ограбления. В то же время в нескольких городах столкновения продолжались и после завершения основных маршей.

Во Франции привлекли 70 тысяч силовиков

В преддверии демонстраций власти объявили о масштабной операции по охране общественного порядка. По стране развернули около 70 тысяч полицейских и жандармов — на 10 тысяч больше, чем во время акций 17 октября.

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Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес предупредил, что правоохранители будут жестко реагировать на погромы и мародерство. «Мы будем бескомпромиссными с теми, кто устраивает погромы, грабит и совершает насилие», — заявил министр накануне протестов.

Силовики жестко разгоняют демонстрантов / © скриншот с видео

В Париже из-за опасений новых беспорядков заранее закрыли более 20 станций метро, а Лувр и другие крупные культурные заведения не работали. Владельцы магазинов закрывали витрины защитными щитами, опасаясь повторения погромов на прошлой неделе.

По данным Reuters, по состоянию на ранний день власти сообщали о 135 задержанных по стране. Силовики также изымали предметы, которые могли использоваться для нападений или повреждения имущества.

Протесты во Франции — последние новости

Нынешняя волна недовольства началась с акций старшеклассников, выступивших против нехватки учителей и ухудшения условий обучения. Впоследствии к движению присоединились студенты, работники и профсоюзы, а требования распространились на социальное неравенство и рост стоимости жизни. В начале октября протесты уже сопровождались столкновениями и задержаниями — об этом свидетельствовали акции французских школьников.

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17 октября предыдущая общенациональная акция собрала, по оценке властей, около 550 тысяч человек, в то время как организаторы заявляли о значительно большем количестве участников — до 800 тысяч. Тогда в ряде городов произошли погромы, поджоги и столкновения с полицией. Эти события стали причиной усиления мер безопасности перед новой волной протестов.

Во Франции привлекли около 70 тысяч полицейских для разгона акций протеста / © скриншот с видео

Перед демонстрациями 24 октября французские власти предупредили о риске повторных беспорядков и привлекли около 70 тысяч полицейских и жандармов. В Париже раньше времени ограничили работу транспортной инфраструктуры и культурных заведений, а торговцы защищали витрины от возможных погромов. О подготовке к усилению мер безопасности сообщали в преддверии акций.

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