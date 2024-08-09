Харрис и Трамп договорились о прениях: стало известно, где и когда они пройдут

Кандидаты согласовали проведение дебатов.
Кандидаты в президенты от демократов Камала Харрис и республиканцев Дональд Трамп согласовали дебаты, которые пройдут 10 сентября на канале ABC.
Об этом пишут в соцсети Х телеканала АВС.
В сообщении канала указывается, что обе стороны согласились принять участие в прениях 10 сентября.
"ABC News будет принимать президентские дебаты 10 сентября. Вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп подтвердили свое участие", — говорится в сообщении АВС.
Напомним, ранее сообщалось, что Байден не уверен в мирной передаче властей, если Трамп проиграет выборы.
Кроме того, мы также информировали, что Харрис и Трамп имеют равные шансы на победу.
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