Харрис или Трамп: кто победит и что ждет Украину после выборов президента США — прогноз дипломата

У кандидатов есть примерно одинаковые шансы на победу на выборах — результаты опросов в рамках статистической погрешности.

В случае победы на президентских выборах в США, кандидатки от Демократической партии Камалы Харрис можно рассчитывать на продолжение политики поддержки Украины. В случае победы республиканца Дональда Трампа Украину ждут вызовы.

Такое мнение высказал бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур в интервью "Главреду".

Чего надеяться от Камалы Харрис

По словам украинского дипломата, Харрис, очевидно, продолжит в отношении Украины политику действующего президента США, представителя демократов Джо Байдена. Однако, отметил Шамшур, эта политика неоднозначна.

“С одной стороны, без военной поддержки от США мы не смогли бы бороться против российской агрессии, но с другой есть много недостатков: отсутствие стратегической определенности относительно военного поражения России, опоздание с военной помощью и определенные запреты. Поэтому курс Байдена все больше подвергается критике”, — подчеркнул он.

Экс-посол в США также отметил, что у Камалы Харрис немного опыта в международной политике.

"Харрис не хватает понимания того, что стоит на кону во время противостояния российской угрозе. Думаю, она будет больше уделять внимание вопросам именно внутренней политики”, – предположил он.

Какова будет политика Трампа

Олег Шамшур отметил, что представитель республиканцев Дональд Трамп бывает непостоянным, но есть вещи, в которых его позиция не меняется.

“Вместе с представителями своей кампании он постоянно заявляет, что Украина получает слишком много поддержки в виде грантов и призывает заменить помощь на кредиты или ленд-лиз. Очевидно, что такие изменения приведут к уменьшению объемов военной помощи. Трамп имеет и личную антипатию к Украине, что тоже важно”, — заметил он.

Украинский дипломат скептически оценил так называемый "мирный план" Трампа.

"В его окружении считают, что Украина не может победить в войне, а сам Трамп обтекаемо об этом говорит. Излагает мнения Трампа и его кандидат в вице-президенты Вэнс. Если мы посмотрим на этот план, то увидим там прекращение огня на линии разграничения и фактическое признание того, что Россия оставит себе захватившие территории. Прямо об этом не говорят, но такая логика прослеживается. План включает и непринятие Украины в НАТО”, — подчеркнул Шамшур.

Таким образом, по словам дипломата, если победит Харрис, Украине будет нелегко, но политика поддержки со стороны США сохранится, а в случае победы Трампа нас будут ждать серьезные вызовы.

Какие шансы у кандидатов

Олег Шамшур отметил, что опросы во время этой президентской кампании в США показывают, что у кандидатов есть примерно одинаковые шансы на победу на выборах — результаты в рамках статистической погрешности.

“Эта неделя решающая. Оба кандидата пытаются расширить свою электоральную базу и мобилизовать сторонников, чтобы они пришли на выборы и обеспечили результат... Предполагаю, что в случае плотности результатов уже после голосования начнется процесс обжалования, который продлится в течение определенного времени. По крайней мере, до официального обнародования результатов”, — спрогнозировал он.

По мнению дипломата, до острого противостояния вроде штурма Капитолия, как это было в январе 2021 года, дело не дойдет, хотя в случае поражения Трамп и часть его сторонников с ним не согласятся.

Напомним, ранее профессор Аллан Лихтман, называемый "избирательным Нострадамусом", предусмотрел, кто победит на президентских выборах в США.

Горячие выборы в США! Кому из кандидатов прогнозируют победу?

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