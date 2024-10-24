Харрис назвала Трампа "фашистом, стремящимся к бесконтрольной власти"

Кандидатка в президенты США Камала Харрис назвала своего оппонента Дональда Трампа "фашистом", который стремится к "бесконтрольной власти и преданному себе генералитету".

Такое заявление Харрис сделала после того, как стало известно, что ранее Трамп неоднократно выражал восхищение немецким диктатором Гитлером, сообщает The Guardian.

Таким образом, Харрис прокомментировала слова бывшего руководителя штаба Трампа Джона Келли, который рассказал, как Трамп сетовал на то, что у него нет генералов, присягающих ему на верность так же, как военачальники служили Гитлеру в нацистской Германии.

"Дональд Трамп становится все более неуравновешенным и нестабильным, и во время второго срока таких людей, как Джон Келли, не будет рядом, чтобы быть предохранителем против его склонностей и действий. Тех, кто когда-то пытался остановить его самые плохие импульсы, уже не будет рядом, и они больше не смогут его сдерживать», – сказала Харрис.

Она отметила, что последняя информация свидетельствует о том, что Трамп "не хочет иметь армию, лояльную Конституции США": "Он хочет военных, которые будут отданы ему лично, которые будут выполнять его приказы, даже если он скажет им нарушить закон или отказаться от присяги на верность Конституции США.

Она заявила, что пока понятно, что Трамп стремится лишь к бесконтрольным властям, но вопрос в том, "что хочет американский народ", который через две недели придет на участки для голосования.

"Глубоко тревожно и невероятно опасно, что Дональд Трамп ссылается на Адольфа Гитлера, человека, который несет ответственность за смерть 6 миллионов евреев и сотен тысяч американцев. Это окно в том, кем на самом деле является Дональд Трамп, от людей, которые знают его лучше всего. слов Джона Келли понятно, что Дональд Трамп – это тот, кто, я цитирую, безусловно, подпадает под общее определение фашистов, кто, по сути, поклялся быть диктатором в первый же день и поклялся использовать военных как свою личную милицию для осуществления своих личных и политической мести", — заявила Харрис.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп хвалил Гитлера и мечтал о его "преданных генералах".

Кроме того, мы ранее информировали, что Харрис сделала заявление о роли Трампа в решении войны.

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