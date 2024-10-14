Харрис обвинила Трампа в сокрытии своего состояния здоровья

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов Камала Харрис обвинила представителя республиканцев Дональда Трампа в том, что он скрывает информацию о своем состоянии здоровья.

Об этом информирует CNN.

Харрис заявила, что Трамп отказывается публиковать свою медицинскую документацию.

"Очевидно, что его команда не хочет, чтобы американский народ видел все о том, кто он такой. Он и его команда не хотят, чтобы американский народ действительно видел, что он делает и действительно ли он подходит для выполнения работы президента Соединенных Штатов" – сказала она.

Перед этим Белый дом опубликовал письмо от врача Гаррис — врача армии США Джошуа Симмонса — в котором подведена история болезни каналы Харрис.

На вопрос о состоянии здоровья Трампа она ответила: "Я не дам вам медицинский анализ его физической формы, но на любом другом уровне, когда дело доходит до того, что мы должны ожидать от президента Соединенных Штатов, который должен проявлять здравый смысл как главнокомандующий и лидер этой страны, мы знаем, что он не способен выполнять эту работу.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп снова пригрозил Третьей мировой и назвал срок ее начала.

Кроме того, мы ранее информировали, что страны ЕС озабочены возможностью "любовного треугольника" с Трампом и Путиным.

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