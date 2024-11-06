Харрис позвонила Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах: что сказала

Этим звонком Камала Харрис фактически признала результаты выборов.
Камала Харрис позвонила по телефону Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах
Об этом сообщает AP.
Харрис сказала о мирной передаче власти и подчеркнула, что важно быть президентом для всех американцев. Фактически, она признала результаты выборов.
Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп уже успел выступить перед своими поклонниками с победной речью. Республиканец заявил о "политической победе, которую раньше не видел народ США".
Сразу после проигрыша Камалы Харрис в пользу Дональда Трампа некоторые демократы возлагают ответственность за поражение на президента Джо Байдена.
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