Харрис заявила, что Трамп боится новых дебатов, поэтому ищет причину их избежать

Она призвала Трампа принять предложение о проведении прений на телеканале CNN.
Кандидат в президенты Соединенных Штатов Камала Харрис заявила, что она потребует проведения повторных дебатов с оппонентом Дональдом Трампом в октябре.
Об этом сообщает Reuters.
Она призвала Трампа принять предложение о проведении дебатов на телеканале CNN 23 октября, которое должно стать продолжением первых дебатов на ABC 10 сентября.
"Он должен согласиться, ведь я очень твердо убеждена, что мы обязаны перед американским народом и избирателями встретиться еще раз в день выборов", — сказала Харрис.
Она отметила, что Трамп боится новых дебатов и ищет причину во избежание их проведения.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский назвал дату, когда встретится с Трампом.
Кроме того, мы ранее информировали, что Лавров "оригинально" объяснил, почему Путин "поддержал" Камалу Харрис.
Читайте также:
- Чего Зеленский ожидает от встречи с Трампом: президент сделал заявление
- Трамп может на следующей неделе встретиться с Зеленским.
- Подозреваемый в покушении на Трампа некоторое время жил в Киеве среди военных
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.