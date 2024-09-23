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Харрис заявила, что Трамп боится новых дебатов, поэтому ищет причину их избежать

Харрис заявила, что Трамп боится новых дебатов, поэтому ищет причину их избежать

Камала Харрис требует новых дебатов с Трампом / Фото: Associated Press

Она призвала Трампа принять предложение о проведении прений на телеканале CNN.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Камала Харрис заявила, что она потребует проведения повторных дебатов с оппонентом Дональдом Трампом в октябре.

Об этом сообщает Reuters.

Она призвала Трампа принять предложение о проведении дебатов на телеканале CNN 23 октября, которое должно стать продолжением первых дебатов на ABC 10 сентября.

"Он должен согласиться, ведь я очень твердо убеждена, что мы обязаны перед американским народом и избирателями встретиться еще раз в день выборов", — сказала Харрис.

Она отметила, что Трамп боится новых дебатов и ищет причину во избежание их проведения.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский назвал дату, когда встретится с Трампом.

Кроме того, мы ранее информировали, что Лавров "оригинально" объяснил, почему Путин "поддержал" Камалу Харрис.

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