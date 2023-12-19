"Хавьер Милей поддерживает Украину и выступает против политики Путина": Зеленский — о новых отношениях с Аргентиной

По словам президента Украины Владимира Зеленского, его визит в Аргентину был важным. Латинской Америки в истории современной Украины, к сожалению, очень мало. Экономических отношений не хватает. Все это оказывает такое влияние, что Латинская Америка в большинстве своем была ближе к советскому наследию.

Так президент сказал во время итоговой пресс-конференции во вторник, 19 декабря.

"Это влияет на многие вещи — на поддержку формулы мира, на экономические отношения, на неподдержку любых финансовых, чтобы милитари пакетов и т.д. Приход такой неординарной личности, как президент Милей (Хавьер Милей — новый президент Аргентины — ред.) к власти в Аргентине, разворачивает, я считаю, политическое направление Латинской Америки», — объяснил Зеленский.

Он также отметил, что Хавьер Милей находится на стороне Украины по противостоянию агрессии РФ.

"Он поддерживает Украину и делал это официально в парламенте, приходил и заявлял о тотальной поддержке Украины, был против политики Путина", — добавил Зеленский.

На полях Аргентины, по словам президента Украины, состоялась первая личная встреча и "мощное знакомство" с Хавьером Милеем.

"Я думаю, что Украине это будет очень интересно с экономической стороны с новым президентом Эквадора, а также поддержку Парагвая, Уругвая получили. Поэтому встреча в Аргентине была важной. Мы договорились с президентом Милеем, что наша команда поработает и чиновники встретятся", — добавил Зеленский. .

Напомним, Владимир Зеленский находился на инаугурации нового главы Аргентины. Там он проговорил с несколькими главами государств Южной Америки проведение в предстоящем саммите "Украина — Латинская Америка". Цель — тестирование киевской "формулы мира" и прекращение российской войны против Украины.

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