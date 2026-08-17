Хайден Панеттьери перед своей смертью шокировала признанием об ужасном событии в жизни

Хайден Панеттьери / © Associated Press

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Американская актриса Хайден Панеттьери, умершая 16 августа в 36 лет, весной в интервью рассказала о пережившей в юности травматической ситуации. По ее словам, знакомая привела ее в каюту на яхте и физически положила рядом с раздетым неназванным мужчиной.

Об этом разговоре с Джеем Шетти в майском выпуске подкаста On Purpose пишет LADbible .

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Панеттьери сказала, что до этого хорошо проводила время и не ожидала опасности. «Я отлично проводила время. Ничего не намекало, что произойдет что-то такое, поэтому я… Я была в шоке. Это застало меня врасплох», — вспоминала она.

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По словам актрисы, знакомая, которую она считала своей защитницей, привела ее в маленькую каюту. «Она физически уложила меня в постель рядом с этим раздетым очень известным мужчиной, который держал руки над головой. Как будто для него это был обычный день. Как будто такое происходит постоянно», — рассказала Панеттьери.

Она описала, что почувствовала опасность и начала сопротивляться. «Во мне проснулся лев, вспыхнул огонь. У меня волосы встали дыбом, и я стала свирепой. Этого не будет. Но мне негде было спрятаться», — сказала актриса.

После этого Панеттьери бросилась убегать, но оставалась на судне. «Я рванула и пряталась повсюду на лодке, где только могла спрятаться… Я не могла просто прыгнуть в воду и уплыть. Я поняла, что никто не собирается отнестись к моей ситуации с эмпатией. Для них это не было чем-то новым», – добавила она.

В мемуарах This Is Me: A Reckoning мужчина описан как неназванный «очень известный» британец. Его имя не обнародовали; также нет данных о его позиции или официальном расследовании этого эпизода.

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Напомним, что после смерти экс-невесты Владимира Кличко Хайден Панеттьери полиция Гринвилла заявила, что предварительная проверка не выявила признаков насильственной смерти или подозрительных обстоятельств. Расследование продолжается, причина смерти не обнародована.

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