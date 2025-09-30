- Дата публикации
Хегсет пообещал врагам Америки "насилие, точность и ярость"
Министр обороны США выступил с жестким заявлением, отметив, что американская армия является самой смертоносной и пригрозил врагам Америки.
Министр обороны США Пит Хегсет выступил с громким заявлением, предупредив врагов Америки о неизбежном и сокрушительном ответе в случае любого вызова.
Об этом он заявил, выступая перед генералами армии США.
Хегсет, комментируя силу американской армии, прямо заявил, что те, кто решится бросить вызов США, будут "раздавлены насилием, точностью и яростью Военного министерства".
"У нас самая сильная, самая смертоносная и самая подготовленная армия на планете", - подчеркнул Хегсет. — "Никто не может нас трогать. Это даже близко не так".
Также напомним, что президент США Дональд Трамп планирует 30 сентября в Белом доме сделать заявление. Пока неизвестно, к чему именно будет касаться заявление американского лидера.
Ранее стало известно, что Трамп лично приедет на срочно созванное совещание высших военных руководителей 30 сентября. Инициированное Хегсетом собрание объединит сотни генералов и адмиралов.