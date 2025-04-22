Хегсет прокомментировал скандал с разглашением секретной информации в чате Signal

Министр обороны США Пит Хегсет / © Associated Press

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После второго скандала, связанного с разглашением данных об атаках на йеменских хуситов, министр обороны США Пит Хегсет опроверг все обвинения. По его словам, в семейном чате в мессенджере Signal он не сообщал никакой секретной информации.

Об этом пишет NBC News.

Хегсет заверил, что ответственно относится к режиму секретности, и подчеркнул важность защиты секретных данных.

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«То, чем делились через Signal, тогда и сейчас, как бы вы ни охарактеризовали, было неофициальными, несекретными согласованиями координации в СМИ и других вещей. Это то, что я говорил с самого начала», — сказал он.

Хегсет также обвинил в раздувании скандала бывших сотрудников Пентагона, пытающихся таким образом «саботировать программу президента и то, что мы делаем».

«Все, что мы здесь делаем, не подлежит сомнению. Мы за бойцов. Мы за президента, и все это не основывается на реальности», — подчеркнул Хегсет.

Напомним, западные СМИ сообщили, что Пит Хегсет поделился секретными деталями атаки на Йемен в чате с супругой, братом и личным адвокатом. Это уже вторая подобная утечка из Signal.