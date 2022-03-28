Heineken покидает российский рынок: пивоваренная компания продает заводы в стране-агрессоре

В России есть семь заводов Heineken.

Пивоваренная компания из Нидерландов Heineken решила продать свои заводы на территории Российской Федерации, начавшей войну против Украины 24 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе компании Heineken.

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Отмечается, что с начала российского вторжения в Украину Heineken прекратила инвестиции в российский рынок, а также остановила любой экспорт в страну-агрессорку. Теперь нидерландская компания приняла решение полностью уйти из страны, назвав бизнес в России "неустойчивым и нежизнеспособным".

Heineken продаст свои семь пивоваренных заводов на территории России. К слову, не практически при этом принесет производителю пива доходов. Напротив, компания ожидает потери на общую сумму в 400 миллионов евро. После продажи заводов пивоваренный гигант больше не будет представлен в Российской Федерации.

Свой постепенный выход с рынка России топ-менеджмент компании объясняет желанием сохранить работу и оплату для 1800 сотрудников, работающих в стране. Heineken уже пообещали, что их зарплата будет выплачена до конца 2022 года.

Как сообщалось, французская сеть супермаркетов Auchan не намерена уйти с рынка Российской Федерации, несмотря на войну, которую она начала в Украине. В России насчитывают более 230 магазинов и интернет-площадку. Если компания покинет российский рынок, то без работы останутся 30 тысяч человек, из которых 40% — сотрудники и акционеры.

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