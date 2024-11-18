Хезболла обстреляла пригород Тель-Авива в Израиле: среди пострадавших гражданские

В понедельник, 18 ноября, ливанская группировка "Хезболла" произвела ракетный обстрел центральной части Израиля, в результате чего были ранены гражданские лица.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным медиков, в районах Бней-Брак и Рамат-Ган пять человек получили ранения: 54-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, еще один человек — в среднем, трое имеют легкие ранения. Все пострадавшие получили осколочные ранения.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что во время атаки с территории Ливана была выпущена одна ракета, которую успешно перехватили системы противовоздушной обороны. Обломки ракеты упали между двумя пригородами Тель-Авива, повлекшие пожар и повреждение зданий и транспортных средств. Военные пообещали расследовать инцидент.

Напомним, что Израиль может передать Украине российское оружие, захваченное в Газе и Ливане.

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