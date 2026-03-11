"Хезболла" объявила о военной операции и накрыла Израиль сотней ракет (видео)

«Хезболла» объявила о начале военной операции и выпустила по Израилю более 100 ракет

Группировка «Хезболла» объявила о начале собственной операции против Израиля. По стране уже выпустили массированный залп из более чем сотни ракет.

Об этом сообщает агентство Fars.

Начало операции сопровождалось интенсивными обстрелами израильской территории. Представители группировки подтвердили, что эти атаки являются частью их новой военной стратегии в регионе.

Следует отметить, что «Хезболла» — ливанская шиитская парамилитарная исламистская террористическая организация и политическая партия.

«Хезболла» объявила о начале военной операции и выпустила по Израилю более 100 ракет / © соцмережі

Напомним, авиаудары США и Израиля помешали Ирану массово выпускать «Шахеды». Производить их стало труднее, но в Иране все еще есть большие запасы, а собирать новые дроны они могут даже в обычных мастерских.

Россия оказывает Ирану техническую и стратегическую помощь в усовершенствовании ударов беспилотниками, используя опыт, полученный во время войны в Украине.

В столице Ирака боевики обстреляли советскими ракетами «Катюша» посольство США, в то время как иранские войска параллельно атаковали американские военные базы в ОАЭ, Бахрейне и Катаре.