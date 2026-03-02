ТСН в социальных сетях

Мир
51
1 мин

"Хезболла" присоединяется к войне: ЦАХАЛ подтвердил ракетный удар с Ливана (видео)

ЦАХАЛ заявил, что за ракетным обстрелом с территории Ливана стоит группировка "Хезболла"

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Хезболла

Хезболла / © Associated Press

Армия обороны Израиля заявила, что за ракетным обстрелом севера страны стоит группировка " Хезболла ". Это первый подобный случай с момента перемирия в ноябре 2024 года.

Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на представителей оборонного ведомства.

По данным военных, ракеты были выпущены с территории южного Ливана в направлении израильских населённых пунктов. Часть из них перехватили системы противовоздушной обороны.

© из соцсетей

В ЦАХАЛ заявили, что ответственность за обстрел возлагают именно на "Хезболлу". Официального подтверждения со стороны самой группировки пока нет.

Первое нарушение после перемирия

Это первый ракетный обстрел со стороны Ливана после прекращения огня, достигнутого в ноябре 2024 года . Перемирие тогда временно снизило напряжение на израильско-ливанской границе.

Израильская сторона заявляет, что рассматривает варианты ответа. Информация о возможных последствиях уточняется.

