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Хиллари Клинтон заявила, что нападений на Украину со стороны России можно было избежать

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Хиллари Клинтон заявила, что нападений на Украину со стороны России можно было избежать

Клинтон выразила мнение, что войны России против Украины можно было избежать. / Фото: AFP

Нападений на Украину со стороны России можно бы было избежать, если б западный мир "поставил на место" президента РФ Владимира Путина еще в 2008 году.

Глава Кремля Владимир Путин напал на Украину, потому что Запад не остановил его в Грузии.

Об этом заявила бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон во время выступления в Канаде, передает "Укринформ".

Клинтон выразила мнение, что войны России против Украины можно было избежать, если бы западный мир "поставил на место" Путина еще в 2008 году во время вероломного вторжения РФ в Грузию.

"Мы выражали наше полное неприятие, но никто на самом деле ничего не делал. В один голос мы убеждали Кремль к переговорам, разводили руками, у нас было много других проблем", — сказала Клинтон.

Аналогичная ситуация была и в 2014 году, когда Москва инициировала кровавые события на Донбассе. Западные партнеры Украины фактически закрывали глаза на масштабы той угрозы, которую таил в себе путинский режим.

"Соответственно Путин подтвердил свое убеждение, что ему может сойти с рук вторжение в другие страны, вмешательство в выборы воплощения его цели восстановления былого российского величия", — добавила она.

Накануне экспрезидент США Билл Клинтон припомнил разговор с российским диктатором 2011 года в Швейцарии. Еще тогда Клинтон понял, что война России с Украиной — это "только вопрос времени".

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Дата публикации
Просмотры
153
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