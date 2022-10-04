HIMARS, артиллерийские системы и прочее: в Пентагоне опубликовали полный список вооружения из нового пакета помощи

Президент США Джо Байден пообщался с украинским коллегой Владимиром Зеленским и анонсировал новую военную помощь Украины на сумму 625 миллионов долларов.
Во вторник, 4 октября, президент США Джо Байден пообщался с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По итогам переговоров глава Белого дома анонсировал выделение новой военной помощи на сумму 625 миллионов долларов.
Какое именно оружие и военное оборудование получит Украина – опубликовали на сайте Минобороны США.
По условиям этого пакета военной помощи Украина получит::
- 4 ракетные системы HIMARS и боеприпасы;
- 16 155-мм гаубиц;
- 75000 155-мм артиллерийских снарядов;
- 500 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов;
- 1000 155-мм выстрелов дистанционных противотанковых мин (RAAM);
- 16 105-мм гаубиц;
- 30000 выстрелов для 120 мм миномета;
- 200 противоминных машин MaxxPro;
- 200 000 патронов к стрелковому оружию;
- оборудование для создания помех;
- противопехотные боеприпасы Claymore.
"В целом с января 2021 года Соединенные Штаты выделили более 17,5 миллиарда долларов США на безопасность помощи Украине. С 2014 года Соединенные Штаты выделили более 19,6 миллиарда долларов на безопасность помощи Украине и более 16,8 миллиарда долларов от начала полномасштабного вторжения России — 24 февраля", — говорится на сайте Пентагона.
Напомним, 4 октября президент США Джо Байден во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским анонсировал выделение новой военной помощи в размере 625 миллионов долларов.
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