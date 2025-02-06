Хирурга судят за изнасилование 299 детей: большинство из них были под наркозом

Бывший хирург, обвиняемый в издевательствах над сотнями маленьких пациентов, часто во время наркоза, в этом месяце предстанет перед судом в крупнейшем в истории Франции судебном процессе по обвинению в жестоком обращении с детьми. Тем временем другого француза, который годами организовывал изнасилование жены, подозревают еще в двух преступлениях.

Как пишет BBC, 73-летний Жоэль Ле Скуарнек обвиняется в избиении и изнасиловании 299 детей – большинство из которых были его бывшими пациентами – в период с 1989 до 2014 года, преимущественно в Бретани.

Он признал некоторые обвинения, но не все.

Судебный процесс в Ванне, на северо-западе Франции, проходит после тщательного полицейского расследования, которое длилось несколько лет.

Вероятно, возникнут неудобные вопросы о том, был ли Ле Скуарнек защищен своими коллегами и руководством больниц, в которых он работал, несмотря на предупреждение ФБР французским властям о том, что он консультировался с веб-сайтами, посвященными насилию детей, после чего он был приговорен только к условному сроку наказания.

Ошеломляющее количество возможностей остановить бывшего хирурга от контактов с детьми, похоже, было утрачено или отвергнуто.

Члены его собственной семьи также знали о педофилии Ле Скуарнеке, но не смогли его остановить.

"Это была омерта семьи, которая позволяла ему продолжать издевательство в течение десятилетий", — сказал изданию один из адвокатов, принимавший участие в деле.

Ле Скуарнек, когда-то уважаемый хирург из маленького городка, находится в тюрьме с 2017 года, когда его арестовали по подозрению в изнасиловании своих племянниц, которым сейчас по 30 лет, а также шестилетней девочки и малолетней пациентки. В 2020 году его приговорили к 15 годам лишения свободы.

После ареста полиция обыскала его дом и нашла секс-куклы детского размера, более 300 000 изображений насилия над детьми и тысячи страниц тщательно составленных дневников, в которых Ле Скуарнек, как утверждается, регистрировал нападения, которые он совершал на своих маленьких пациенток в течение 25 лет.

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Он отрицал, что нападал на детей или изнасиловал их, утверждая, что его дневники лишь подробно описывают его "фантазии". Однако в нескольких случаях он также писал: "Я – педофил".

Ле Скуарнеку предъявлено более 100 обвинений в изнасиловании и более 150 обвинений в сексуальном насилии.

Некоторые из его бывших пациентов, уже ставших взрослыми, рассказали, что помнят, как хирург касался их под видом медицинского осмотра, иногда даже тогда, когда в комнате присутствовали их родители или другие врачи.

Но поскольку огромное количество его вероятных жертв находились под действием анестезии, когда, как утверждается, происходили изнасилования, они не помнили этих событий и были шокированы, когда с ними связалась полиция и сообщила, что их имена – вместе с графическими описаниями изнасилований – якобы появились в ежедневнике.

Ле Скуарнек чувствовал себя "всемогущим" и ему нравилось чувство "заигрывания с опасностью" с помощью "рассчитанных проступков", цитирует французское издание Le Monde постановление суда против бывшего хирурга.

Некоторые из предполагаемых жертв говорят, что тревожные откровения помогли им понять непонятные симптомы травмы, отягчавшие их всю жизнь.

Адвокат Франческа Сатта, представляющая интересы нескольких предполагаемых жертв, рассказала ВВС, что среди ее клиентов есть "семьи двух мужчин, которые помнили, и которые в итоге покончили с собой".

Оливия Монс из ассоциации "Жертвы Франции" разговаривала со многими предполагаемыми жертвами и сказала, что некоторые из них обладают лишь размытыми воспоминаниями о событиях, которые они так и не смогли "найти слов, чтобы объяснить".

Когда дело хирурга стало известно, "она дала им начало объяснениям", — сказала Монс.

Но она добавила, что большинство предполагаемых жертв – это люди, которые не помнят, что были изнасилованы или подверглись нападению, и которые жили обычной жизнью до того, как к ним обратилась полиция. "Сегодня многие из этих людей по понятным причинам очень шокированы", — сказала Монс.

Одна женщина рассказала французским СМИ, что, когда полиция показала ей запись под ее именем в дневнике Ле Скуарнека, на нее мгновенно нахлынули воспоминания. "У меня были воспоминания о том, как кто-то зашел в мою больничную палату, поднял простыни и сказал, что проверит, прошло ли все хорошо", — сказала она. "Он изнасиловал меня".

Марго Кастекс, адвокат одной из предполагаемых жертв, рассказала, что ее клиент "травмирован тем, что доверился медицинскому работнику, и от этого трудно избавиться".

"Он хотел бы, чтобы ему никогда не рассказывали о случившемся", — сказала Кастекс.

Другая женщина по имени Мари, замужняя мама, которой сейчас около тридцати, рассказала, что полиция пришла к ней домой и обнаружила, что ее имя появилось в дневниках хирурга, которого обвиняли в жестоком обращении с детьми.

"Они зачитали то, что он написал обо мне, и я хотела перечитать это сама, но это было невозможно", – рассказала она в интервью изданию France Bleu. "Можете представить, что вы читаете жесткую порнографию и знаете, что это о вас, как о ребенке?".

Мари рассказала, что она годами посещала специалистов по психическому здоровью из-за "проблем" с мужчинами, и что врачи задавались вопросом, не пережила ли она детскую травму.

"Я должна верить, что моя память защитила меня от этого. Но полицейское обследование вернуло все на поверхность – обиды, ощущения, воспоминания возвращались ко мне изо дня в день", — сказала она. "Сегодня я чувствую это так, будто это только произошло".

Мари добавила, что когда ей показали фотографию Ле Скуарнека, "все вернулось к ней, и она вспомнила его ледяной взгляд". Она удивляется, как хирургу удавалось так долго оставаться незамеченным в своих преступлениях.

На первом судебном заседании было заявлено, что несколько членов семьи Ле Скуарнека с середины 1980-х годов знали о его тревожном поведении по отношению к детям, но не вмешивались. Его бывшая жена возражала, что знала о том, чем якобы занимался ее муж – и отец их троих детей – до момента его ареста.

Ле Скуарнек – медик, любитель оперы и литературы – долгое время являлся гордостью своей семьи среднего класса. В течение многих лет он был уважаемым врачом в маленьком городке, что, возможно, обеспечило ему значительную степень защиты на рабочем месте.

"Огромная степень дисфункции позволила Ле Скуарнеку совершить его поступки", — сказал ВВС адвокат Фредерик Бенуа.

Бенуа представляет адвокатскую группу по защите детей La Voix de L'Enfant, которая настаивает на том, что она называет "критическими институциональными и судебными ошибками", которые позволили Ле Скуарнеку, как утверждается, продолжать издеваться над детьми в течение десятилетий.

В начале 2000-х годов предупреждение ФБР французским властям о том, что у Ле Скуарнека был доступ к веб-сайтам, где рассказывается о насилии над детьми, привело лишь к четырехмесячному условному наказанию без обязательства проходить медицинское или психологическое лечение.

По словам Бенуа, прокуроры никогда не делились этой информацией с медицинскими органами, и для Ле Скуарнека, продолжавшего работать хирургом, часто оперируя детей и руководя их послеоперационным уходом, не было никаких последствий.

Когда коллега, уже имевший подозрения против Ле Скуарнека, прочитал о выдвинутых против него обвинениях в местной печати в 2006 году, он призвал региональную медицинскую ассоциацию принять меры.

Все врачи, кроме одного воздержавшегося, проголосовали за то, что Ле Скуарнек не нарушил медицинский этический кодекс, утверждающий, что врачи "должны при любых обстоятельствах заслуживать доверия и действовать честно и отдано своему долгу". Никакие санкции не были применены.

"Таким образом, у нас есть доказательства того, что все эти коллеги знали, и никто из них ничего не сделал", — сказал Бенуа. "Было много обстоятельств, означавших, что его можно было остановить, но это не было сделано, и последствия трагичны".

Ле Скуарнек в конце концов был арестован, когда шестилетняя жертва рассказала родителям, что он напал на нее. К тому времени он жил как отшельник в большом заброшенном доме, окруженный детскими куклами.

Момент расплаты

В ходе судебного процесса в 2020 году было выявлено больше обвинений в жестоком обращении с детьми в семье Ле Скуарнека, но бывший хирург никогда не реагировал на них и большей частью смотрел в пол.

В какой-то момент суду продемонстрировали жуткие видео с Ле Скуарнеком и его куклами. "Все смотрели на экран, а я смотрела на него", — рассказала адвокат племянниц Дригес. "До этого момента он всегда опускал взгляд вниз. Но в тот момент он поднял голову, пристально вглядываясь в видео. Его глаза заблестели".

В то время как город Ванн готовится к проведению судебного процесса, три лекционных зала в бывшем университетском корпусе неподалеку были предоставлены для размещения сотен предполагаемых жертв, их законных представителей и членов семей. Судебный процесс начнется 24 февраля и продлится до июня.

Допуск прессы и общественности будет зависеть от того, откажутся ли все предполагаемые жертвы от своего права на закрытое судебное разбирательство.

Многие адвокаты считают, что судебный процесс может стать моментом расплаты для властей, которые не приняли меры против Ле Скуарнека, а также важным моментом для жертв, чтобы озвучить свою травму.

Напомним, более 160 женщин изнасиловали и сожгли заживо после массового побега из тюрьмы. ООН не может расследовать эти преступления из-за ограничений, наложенных повстанцами движения М23.

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