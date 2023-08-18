Хирурги напечатали новый нос на 3D-принтере и пришили его к руке пациентки - фото

Через два месяца нос прикрепили к лицу.

Женщине из Франции, потерявшей часть лица из-за рака, сделали редкую трансплантацию носа, напечатанного на 3D-принтере.

Об этом пишет sciencealert.com.

Индивидуальный нос был почти полностью изготовлен в лаборатории, но кровеносные сосуды слишком малы и сложны, чтобы их можно было вплести в напечатанную структуру. Чтобы обеспечить необходимое кровоснабжение носа, хирурги сначала прикрепили его к предплечью пациентки.

Хирурги пришили напечатанный на 3D-принтере нос к руке пациентки / Фото: CHU de Toulouse

Через два месяца нос был перенесен на лицо женщины во время шестичасовой микрохирургии. Медики пытались осторожно соединить новые кровеносные сосуды с виском пациентки.

После десяти дней в больнице и трех недель приема антибиотиков, хирурги из Института рака Университета Тулузы во Франции объявили, что их пациентка "чувствует себя очень хорошо".

Женщина призналась, что когда проснулась на следующий день, она была ошеломлена.

"Я не выходила из дома 10 лет, и мы с мужем решили вскоре снова сходить в ресторан!" – поделилась она.

Сообщается, что эта операция была проведена еще в ноябре в прошлом году. Теперь французские хирурги надеются использовать революционную технику для улучшения имплантации других имплантатов тела в будущем.

Напомним, генно-модифицированную почку свиньи успешно пересадили человеку во время удивительной операции. Мужчина с клинической смертью мозга прожил больше месяца после трансплантации.

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