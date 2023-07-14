Хирурги пришили голову мальчику после ужасного ДТП - фото

Хирурги в Израиле сумели пришить голову мальчику после ДТП.

Об этом пишет timesofisrael.com.

Сулейман Хассан, 12-летний палестинец с Западного берега, перенес то, что известно как внутреннее обезглавление, когда его череп оторвался от верхних позвонков — официально известен как двусторонний вывих атланто-затылочного сустава.

Он ехал на велосипеде, когда его сбила машина. Мальчика срочно доставили в медицинский центр "Хадасса" и сразу же положили на операцию в травматологическом отделении.

Врачи сказали, что его голова "почти полностью оторвалась от шеи".

Сулейман Хассан с медиками / Фото: Hadassah Medical Center

Доктор Охад Эйнав, руководивший операцией ортопед сказал, что процедура заняла несколько часов и потребовала от врачей использования новых пластин и фиксаторов в поврежденной области.

"Нам удалось спасти ребенка благодаря нашим знаниям и инновационным технологиям в операционной", — сказал Эйнав, добавив, что команда "боролась за жизнь мальчика".

Он и его команда сказали, что предполагаемая выживаемость Хасана составляет всего 50%, и его выздоровление — не что иное, как чудо.

Операцию провели в июне, но врачи ждали месяц, чтобы объявить результаты. Недавно Хасана выписали из больницы.

Напомним, язык 64-летнего курильщика стал зеленым и мохнатым. Медики отметили, что это могло произойти из-за предполагаемой реакции на курение сигарет во время приема антибиотиков.

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