Хирурги провели первую в истории пересадку глаза: подробности уникальной операции и фото

Хирурги в Нью-Йорке, США, провели первую в истории трансплантацию всего глаза человеку.

Об этом сообщает Reuters.

Это достижение было названо прорывом, хотя к пациенту не вернулось зрение. По данным хирургической команды NYU Langone Health, через шесть месяцев после операции, проведенной во время частичной трансплантации лица, пересаженный глаз продемонстрировал важные признаки здоровья, в частности хорошо функционировавшие кровеносные сосуды и сетчатку.

"Сам факт того, что мы пересадили глаз, – это огромный шаг вперед, о котором думали на протяжении веков, но так и не осуществили", – сказал возглавлявший команду доктор Эдуардо Родригес.

Хирурги провели первую в истории трансплантацию всего глаза / Фото: Reuters

До этого врачам удавалось пересадить только роговицу — прозрачный передний слой глаза.

Получатель глаза - Аарон Джеймс, 46-летний ветеран войны из Арканзаса, переживший несчастный случай, связанный с высоким напряжением на работе. У него была повреждена левая сторона его лица, нос, рот и левый глаз.

Аарон Джеймс до травмы / Фото: Reuters

Операция по трансплантации длилась 21 час.

Сначала врачи планировали включить глазное яблоко в трансплантат лица только по косметическим причинам, рассказал Родригес в интервью Zoom.

"Если бы произошла какая-то форма восстановления зрения, это было бы здорово, но... Цель заключалась в том, чтобы мы выполнили техническую операцию и сохранили глазное яблоко", — добавил Родригес.

По его словам, все, что будет происходить в будущем, будет контролироваться. В настоящее время пересаженный глаз не имеет связи с мозгом из-за зрительного нерва.

Хирурги провели первую в истории трансплантацию всего глаза / Фото: Reuters

Чтобы способствовать заживлению связи между зрительными нервами донора и реципиента, хирурги собрали взрослые стволовые клетки из костного мозга донора и ввели их в зрительный нерв во время трансплантации, надеясь, что они заменят поврежденные клетки и защитят нерв.

По словам Родригеса, трансплантация жизнеспособного глазного яблока открывает множество новых возможностей даже если в этом случае зрение не восстанавливается.

Другие исследовательские группы разрабатывают способы подключения нервных сетей мозга к слепым глазам посредством введения электродов, например, для обеспечения зрения, сказал он.

Аарон Джеймс с женой / Фото: Reuters

"Если мы сможем работать с другими учеными, работающими над другими методами восстановления зрения или восстановления изображений в зрительной коре, я думаю, мы станем на шаг ближе", — сказал Родригес.

Сохранивший зрение в правом глазу Джеймс знал, что он может не восстановить зрение в пересаженном глазу.

"Врачи никогда не ожидали, что это сработает, и они сказали это мне с самого начала", — поделился он. "Я сказал им: "Даже если я не вижу... Возможно, по крайней мере, вы все сможете чему-то научиться, чтобы помочь следующему человеку. Надеюсь, это откроет новый путь".

Аарон Джеймс и Эдуардо Родригес / Фото: Reuters

По словам Родригеса, Джеймс все еще может восстановить зрение в пересаженном глазу.

"Я не думаю, что кто-то может утверждать, что он начнет видеть. Но в то же время они не могут утверждать, что он не увидит", — сказал Родригес. "Пока что, я думаю, мы вполне удовлетворены результатом, которого нам удалось достичь с помощью очень технически сложной операции".

Напомним, девушка, лицо которой называли "лошадиным", отважилась на пластическую операцию. Процедура была сделана не только для эстетики, но и для здоровья.

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