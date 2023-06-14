Хирурги спасли руку пожарного, пришив ее внутрь живота (фото)

Они использовали метод времен Первой мировой войны.
Британский пожарный, едва не потерявший левую руку из-за ужасной травмы, смог вернуться к работе благодаря необычной операции, во время которой рука была пришита к его животу.
Об этом пишет nypost.com.
Когда Энтони Сьюарду был 21 год, он был вынужден бросить работу пожарного, о которой мечтал, в результате ужасной аварии на заводе с промышленным отжимным станком.
Он сказал, что работал на фабрике "на стороне", когда начал тушить пожары. Авария была настолько серьезна, что мужчина был близок к потере руки, но его спасли хирурги, которые использовали технику времен Первой мировой войны, которая заключалась в том, что его разбитую руку зашили внутрь живота, чтобы она зажила.
Его бывших работодателей оштрафовали на 380 000 долларов после аварии и признали, что им не удалось заменить сломанный защитный барьер на винггере, покалечивший руку Энтони.
Мужчине пришлось перенести четыре операции на раздробленной руке, и он вспоминал, что это было "достаточно болезненно".
Однако только когда хирург сказал, что ему придется ампутировать кончики пальцев, Сьюард понял, что, возможно, никогда больше не станет пожарным.
После инцидента он прошел курс силовой и физической подготовки в Бирмингемском университете. Во время теста в сентябре в прошлом году он понял, что смог достичь минимальной силы хвата, чтобы вернуться к пожарной службе, что вдохновило его на тренировку, чтобы полностью пройти тест.
"Я вдруг понял, что, возможно, можно вернуться", — вспоминал он, добавляя, что сила хвата была его единственным физическим препятствием для повторной квалификации, поскольку он уже освоил становую тягу и подтягивание.
Решительный мужчина потратил недели на то, чтобы превратить свои старые служебные перчатки в перчатку для раненой руки и попробовать их на тренировках.
"В конце концов, я попросил о повторном приеме и сдал тесты", — вспоминал он. "Это было достаточно сюрреалистично".
Спустя шесть лет после травмы Сьюард смог вернуться к своей работе в пожарно-спасательной службе Девона и Сомерсета.
"Только что я вернулся, они очень помогли мне убедиться, что я практичный и оперативный", — сказал он. "Я действительно хотел быть помощником, а не помехой".
Мужчина благодарен медикам за "ошеломляющую" работу и способность снова осуществить свою мечту.
Напомним, бельгиец инсценировал свою смерть, а затем прилетел на похороны на вертолете. Он хотел проучить свою семью.
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