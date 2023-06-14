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Хирурги спасли руку пожарного, пришив ее внутрь живота (фото)

Хирурги спасли руку пожарного, пришив ее внутрь живота (фото)

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
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Хирурги спасли руку пожарного, пришив ее внутрь живота (фото)

Хирурги пришили руку пожарного внутрь живота, чтобы спасти ее / Фото: SWNS

Они использовали метод времен Первой мировой войны.

Британский пожарный, едва не потерявший левую руку из-за ужасной травмы, смог вернуться к работе благодаря необычной операции, во время которой рука была пришита к его животу.

Об этом пишет nypost.com.

Когда Энтони Сьюарду был 21 год, он был вынужден бросить работу пожарного, о которой мечтал, в результате ужасной аварии на заводе с промышленным отжимным станком.

Он сказал, что работал на фабрике "на стороне", когда начал тушить пожары. Авария была настолько серьезна, что мужчина был близок к потере руки, но его спасли хирурги, которые использовали технику времен Первой мировой войны, которая заключалась в том, что его разбитую руку зашили внутрь живота, чтобы она зажила.

Хирурги пришили руку пожарного внутрь живота, чтобы спасти ее / © SWNS
Хирурги пришили руку пожарного внутрь живота, чтобы спасти ее / Фото: SWNS

Его бывших работодателей оштрафовали на 380 000 долларов после аварии и признали, что им не удалось заменить сломанный защитный барьер на винггере, покалечивший руку Энтони.

Мужчине пришлось перенести четыре операции на раздробленной руке, и он вспоминал, что это было "достаточно болезненно".

Мужчине пришлось перенести четыре операции / © SWNS
Мужчине пришлось перенести четыре операции / Фото: SWNS

Однако только когда хирург сказал, что ему придется ампутировать кончики пальцев, Сьюард понял, что, возможно, никогда больше не станет пожарным.

Рука Энтони / © SWNS
Рука Энтони / Фото: SWNS

После инцидента он прошел курс силовой и физической подготовки в Бирмингемском университете. Во время теста в сентябре в прошлом году он понял, что смог достичь минимальной силы хвата, чтобы вернуться к пожарной службе, что вдохновило его на тренировку, чтобы полностью пройти тест.

"Я вдруг понял, что, возможно, можно вернуться", — вспоминал он, добавляя, что сила хвата была его единственным физическим препятствием для повторной квалификации, поскольку он уже освоил становую тягу и подтягивание.

Решительный мужчина потратил недели на то, чтобы превратить свои старые служебные перчатки в перчатку для раненой руки и попробовать их на тренировках.

"В конце концов, я попросил о повторном приеме и сдал тесты", — вспоминал он. "Это было достаточно сюрреалистично".

Энтони Сьюард / © SWNS
Энтони Сьюард / Фото: SWNS

Спустя шесть лет после травмы Сьюард смог вернуться к своей работе в пожарно-спасательной службе Девона и Сомерсета.

"Только что я вернулся, они очень помогли мне убедиться, что я практичный и оперативный", — сказал он. "Я действительно хотел быть помощником, а не помехой".

Энтони смог вернулись на желаемую работу / © SWNS
Энтони смог вернулись на желаемую работу / Фото: SWNS

Мужчина благодарен медикам за "ошеломляющую" работу и способность снова осуществить свою мечту.

Напомним, бельгиец инсценировал свою смерть, а затем прилетел на похороны на вертолете. Он хотел проучить свою семью.

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Дата публикации
Просмотры
2667
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