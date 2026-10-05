Хищная рыба-Франкенштейн способна ходить по суше: власти призвали рыбаков отрубать ей голову (фото)

Хищная рыба Фото иллюстративное / © скриншот с видео

Реклама

В США продолжает распространяться популяция хищной инвазивной рыбы из Азии, которая способна дышать воздухом и выживать без воды в течение нескольких дней. После очередного обнаружения вида в штате Миссури местные чиновники призвали рыбаков не выпускать таких рыб обратно в водоемы, а в случае отлова, уничтожать их.

Об этом пишет dailymail.

Реклама

Речь идет о северном змееголове (northern snakehead) — агрессивном хищнике, которого в США также называют «рыба-Франкенштейн».

Реклама

С момента первого обнаружения 2022 года эту рыбу находили в регионе Средней Атлантики и на Восточном побережье, пока власти штата Миссури не сообщили о первом случае ее обнаружения в штате (архивное фото).

Рыбу впервые обнаружили в новой для штата речной системе

Департамент охраны природы Миссури сообщил об обнаружении змееголовы в округе Орегон. По словам эколога по инвазивным видам Анжелы Соколовски, это первый подтвержденный случай присутствия этого вида в части реки Eleven Point, принадлежащей Миссури.

«Это первый случай, когда мы подтвердили присутствие этого вида в части Eleven Point в Миссури. Это свидетельствует о том, что они распространяются в Миссури из известных популяций, расположенных ниже по течению в Арканзасе», — сказала она.

Теперь змееголовы подтверждены только в двух речных системах Миссури — St Francis и Eleven Point. Обе расположены на юге штата и сообщаются с районами Арканзаса, где этот вид уже закрепился.

Почему чиновники призывают убивать рыбу

Северный змееголов представляет опасность для местных экосистем из-за своих хищных привычек и способности конкурировать с местными видами за пищу и среду обитания.

Реклама

«Мы ожидаем негативного влияния на наши водные экосистемы, поскольку инвазивная рыба конкурирует с имеющимися популяциями рыб за ресурсы», — отметила Соколовски.

По ее словам, змееголовы могут охотиться на местных и спортивных рыб, в том числе на малоротого окуня, что потенциально может отрицательно повлиять на их популяции.

Особое беспокойство вызывает способность этой рыбы выживать вне воды. Змееголовы могут дышать воздухом и оставаться живыми на суше в течение нескольких дней. Поэтому просто оставить выловленную рыбу на берегу недостаточно.

Миссурийский департамент охраны природы призывает рыбаков уничтожать змееголову, отрезав ему голову, выпотрошив или поместив рыбу в герметичный пластиковый пакет.

Реклама

Рыба быстро размножается

Опасность змееголова связана не только с его способностью выживать без воды. Самки могут откладывать до 15 тысяч икринок за раз и нереститься до пяти раз в год. Икра вылупляется уже через несколько дней, поэтому после закрепления вида его популяция может быстро расти.

Это хищник, питающийся рыбой, лягушками, раками и другими водными животными. Таким образом, он может изменять естественный баланс водоемов и вытеснять местные виды.

«Этот вид вызывает беспокойство, поскольку является верхушечным хищником и нарушает естественную структуру питания в водных экосистемах», — отмечают в New York Invasive Species Information.

Где еще распространился змееголов

Змееголовы уже фиксировали в ряде штатов США. Среди них Арканзас, Коннектикут, Делавер, Флорида, Джорджия, Иллинойс, Луизиана, Мэриленд, Мэн, Миссисипи, Миссури, Нью-Джерси, Северная Каролина, Пенсильвания и Вирджиния, а также в Вашингтоне, округ Колумбия.

В июне рыбу обнаружили и в Нью-Йорке — в пруду Лили-Понд в округе Саффолк на Лонг-Айленде. После этого местный департамент охраны окружающей среды ужесточил меры, чтобы не допустить закрепления вида.

Региональная менеджер по вопросам рыболовства этого департамента Гайди О’Риордан предупредила, что змееголовы «не должны здесь быть» и не имеют природного хищника.

«Они испортят наши популяции местных рыб, они склонны есть практически все, что могут поместить в свою очень большую пасть», — сказала она CBS News.

Взрослые змееголовы могут вырастать примерно до 90 см длиной. Их легко узнать по длинному тонкому телу, вытянутому спинным плавником, который проходит почти вдоль всей спины, и пятнистой коричневой окраске, похожей на окраску удава.

Новости партнеров

Новости партнеров