"Хищник" из Tinder: 20 минут встречи разрушили жизнь женщины на годы (фото)
Женщина, которая познакомилась с Кристофером Гаркинсом в Tinder, говорит, что испытала угрозы смертью и издевательств, которые разрушили ее психическое здоровье на годы, — и все это после того, как она провела с ним всего 20 минут.
Кристофер Гаркинс, известный мошенник и насильник, отбывает 12-летний срок заключения, но его жертвы заявляют, что его преступный путь мог быть остановлен гораздо раньше. Женщина по имени Надя рассказала, как 20-минутное свидание с хищником из Tinder разрушило мою жизнь на годы.
Об этом идет речь в статье ВВС.
В шотландском городе Глазго в 2018 году спортивная массажистка Надя пошла на свидание с Кристофером Гаркинсом, с которым познакомилась в приложении Tinder. Это свидание продолжалось всего 20 минут, но стало началом многолетнего кошмара.
Надя, которой тогда было 27 лет, досрочно завершила встречу, отметив ряд «тревожных сигналов»: Гаркинс отказался от запланированного ужина, предложив остаться в его пустой, неуютной квартире, а ее отказ от алкоголя вызвал у него «внутреннюю истерику» и шквал агрессии.
«Выражение его глаз было безумным. Он сказал что-то вроде: 'Ты так неловка, ты не уважаешь мою собственность. Какая-то циркачка», — рассказала Надя в новом подкасте BBC «Разоблачение: Свидание с Хищником».
Шквал угроз и бездействие полиции
Отказ спровоцировал Гаркинса на мгновенную и жестокую реакцию. Надя начала получать звонки и сообщения, в которых он угрожал «залить зажигательной смесью» ее дом, убить ее и напасть на ее отца, а также сыпал оскорблениями, направленными на уничтожение ее самооценки.
На следующий день женщина обратилась в полицию Шотландии, предоставив доказательства, включая запись телефонного разговора с угрозами.
«Мне сказали, что ничем не могут помочь. Они сказали, что прямой угрозы нет. Но если и если он что-нибудь сделает, то сразу же позвонить им», — вспоминает Надя, добавляя, что это вызвало состояние, когда «если бы у меня не было дочери, я бы покончила жизнь самоубийством».
Преступный путь, длившийся десятилетие
Расследование BBC показало, что Надя была не первой. Еще 11 женщин пытались сообщить о Гаркинсе в полицию Шотландии, начиная с 2012 года, обвиняя его в мошенничестве, физических нападениях и угрозах. Несмотря на это, стражи порядка не брались за системное расследование дела до конца 2019 года.
Полиция Шотландии объяснила свое бездействие тем, что предыдущие сообщения «относились преимущественно к финансовым махинациям» и рассматривались отдельно, как гражданские расследования.
Только после того, как в 2019 году СМИ опубликовали историю другой жертвы, у которой Гаркинс мошенническим путем выманил более 3000 фунтов, полиция начала полномасштабное расследование.
Запоздалое правосудие
Кристофера Гаркинса арестовали в 2024 году. Его признали виновным в 19 преступлениях против 10 женщин, включая сексуальное и физическое насилие. Он также признал себя виновным в краже более 214 000 фунтов стерлингов из-за романтических мошенничеств и фальшивых инвестиционных схем. В целом, по данным BBC, от его действий пострадали не менее 30 женщин.
Надя с ужасом узнала, что через два месяца после их свидания Гаркинс изнасиловал другую женщину.
«Эту девушку можно было спасти. Его могли бы арестовать, и она никогда не общалась бы с ним. Это отвратительно», — отмечает она.
Требование извинений
Надя и другие жертвы призывают полицию Шотландии официально извиниться перед теми, кто безуспешно пытался предупредить об опасности.
Главный инспектор полиции Шотландии Линдси Лэрд заявила, что «трудно сказать, почему сообщения о нем не расследовали раньше», и выразила надежду, что «этот опыт не повторится». Надя считает, что этого недостаточно.
«Они должны извиниться. Они могли бы его остановить», — решительно заявляет она.
Результат в суде
Несколько женщин рассказали BBC, что они сообщали о физических нападениях и сексуальных домогательствах полиции до того, как наконец-то началось расследование.
На вопрос, извинится ли полиция Шотландии перед жертвами, пытавшимися сообщить о Гаркинсе, главный инспектор Лэрд ответила: «Я думаю, что это очень сложный вопрос. Думаю, что сейчас у нас есть успешный судебный результат, основанный на проведенном полицией расследовании. Я бы сказала, что, учитывая то, что мы сделали с тех пор, я надеюсь, что этот опыт не повторится».
Надя прокомментировала заявления главного инспектора.
«Я знаю, что они действительно упорно работали, когда решили что-то с этим сделать, но им следовало это сделать раньше, — отметила женщина. — Он делал это годами. Этого можно было избежать. Они должны извиниться. Они могли бы остановить его».
Гаркинса был заключен в тюрьму в прошлом году, почти через пять лет после первого ареста. Его осудили на основании показаний 10 женщин.
Нади позвонили по телефону, чтобы сообщить о решении суда.
«Эти женщины достигли большего, чем вы думаете, — сказала она. — Теперь всем другим женщинам, которые могли бы встретиться с ним в будущем, ничего не угрожает. То, что они сделали, просто невероятно».
Мать двоих детей сумела восстановить свою жизнь и уверенность в себе, но этот опыт оставил свой след.
«Мне так хорошо сейчас, — сказала она ВВС. — Это совсем другая я, гораздо более уверенная. Я не боюсь выражаться и больше никогда не буду игнорировать тревожные сигналы».
