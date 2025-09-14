Хищники на охоте: стая косаток нападает на яхты возле популярных курортов

Яхта. / © Associated Press

У побережья популярного португальского курортного города Кашкайш стая косаток напала на яхту, на борту которой находились четыре человека.

Об этом сообщило издание The Portugal News.

Члены экипажа сообщили, что косатки следили за судном почти час, неоднократно ударяя по его корпусу и рулю, которые в конце концов уничтожили.

Члены экипажа и пассажир не пострадали. Их эвакуировали на морском туристическом судне, которое на тот момент находилось неподалеку.

Косатки напали на еще одну туристическую португальскую яхту, но уже возле курорта Фонте-да-Талья у побережья Коста-да-Капарика. По всей вероятности, это была та же группа млекопитающих.

Во время нападения был сломлен руль, но парусник в конце концов затонул. Пятерым членам экипажа понадобилась медицинская помощь, но они чувствуют себя хорошо.

Напомним, на одном из пляжей Сиднея в Австралии акула разорвала опытного серфера на куски на глазах у друзей. Его товарищи сумели добраться до суши невредимыми, а тело мужчины позже вынесло на берег волнами. У 57-летнего погибшего осталась жена и маленькая дочь.