Хлеб по 80 грн: в Польше анонсировали повышение цен на все продукты

В Польше цены на зерно существенно росли во время агрессии России против Украины, говорит эксперт.

Цены на продукты в Польше в 2023 году снова вырастут. Пик прогнозируют перед Пасхой.

Об этом заявила глава Зерно-кормовой палаты из Движения "Польша 2050" Моника Пятковская на RMF FM.

В течение года цены на продовольствие в Польше, по данным специалиста, выросли в среднем на 23%, но это не предел.

"Все станет дороже. Жиры, молочные продукты или хлеб. Перед Пасхой этот рост ускорится из-за повышения цен на энергоносители и газ. Повышение может составить 30-35 процентов", — говорит Моника Пятковская.

По ее словам, буханка хлеба может стоить 8-10 злотых (67-84 грн), булочки — 5 злотых (42 грн).

"Наибольшие проблемы у малых и средних магазинов и семейного бизнеса. Хлеб в пекарне по цене около 10 злотых — это норма. Булочка за пять злотых тоже повседневная вещь. Что касается продуктов питания, то проблем абсолютно нет. Дефицита этих продуктов питания на полках" магазинов не будет", – заверила она.

Однако она добавила, что хотя дефицита пищи не будет, ее доступность для определенных слоев населения может оказаться под угрозой из-за высоких цен.

"У нас цены на зерно росли абсолютно нерыночным и бесконтрольным образом во время агрессии России против Украины. Цены на зерно основываются на ценах на мировых биржах. На биржах подскочили. Позже они упали, а сегодня мы видим снижение цен на зерно, но рост цен на зерно корма. Парадокс. И цены на мясо растут. Почему? Инфляция, затраты на рабочую силу. В этом году будет минимальная заработная плата, удобрения... А если цена корма будет выше, то и мясо будет дороже", — добавила глава Зерно-кормовой палаты.

Напомним, в Польше проанализировали цены на новогодний стол в Украине и их стране. Оказалось, что в Польше праздничный стол к Новому 2023 стоил украинским беженцам в 2 422 гривны, в Украине стоимость застолья — 2 476 грн.

Ранее в Минреинтеграции заявили, что Польша может стать экономическим хабом для Украины.

Читайте также: