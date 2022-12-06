"Хлопок" на российском аэродроме "Энгельс": появились снимки поврежденных бомбардировщиков (фото)

Авиабаза в Энгельсе расположена в 700 км от фронта.

В Сети опубликовали снимки высокого разрешения с российского аэродрома "Энгельс", где 5 декабря прогремели взрывы. На фото видны поврежденные вражеские стратегические бомбардировщики Ту-95.

Фотографии опубликовал журналист "Радио свободы" Марк Крутов.

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На фотографиях хорошо видны поврежденные российские самолеты и обломки от них. Кроме этого, на фотографиях можно увидеть пожарные машины, спасателей, которые пытались ликвидировать последствия ударов по бомбардировщикам Ту-95, и пену у самолетов.

Стоит добавить, что на базе в Энгельса, расположенной в 700 км от фронта, размещены стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, которые обстреливают Украину.

Hi-res imagery of the same spot https://t.co/iFTQjVnMAC — Mark Krutov (@kromark) December 6, 2022

ENGELS AIR FORCE BASE — SARATOV

0.19M от 8 UTC на 5 декабря (~2 часа после атаки). Существует несколько предметов:

Firefighting foam under 1 TU-95

Великое шлепок/благоприятный знак к левому TU-95

Debris strewn about inmediate area in the TU-95 @FouthTimeLucky @IntercityFC pic.twitter.com/PBVGw7Q9nd — MT Anderson (@MT_Anderson) December 6, 2022

Взрывы на аэродроме "Энгельс": что известно

Напомним, утром 5 декабря на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики, атакующие Украину ракетами, раздались взрывы. В результате падения неустановленного беспилотника были повреждены два ракетоносца Ту-95.

В Министерстве обороны России признали инцидент. В ведомстве сообщили, что из-за взрывов были повреждены два самолета и погибли 4 российских оккупанта. Удары нанесли вроде бы беспилотники.

Военный обозреватель и директор Defense Express Сергей Згурец проинформировал, что в результате взрыва были повреждены два вражеских стратегических бомбардировщика.

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