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"Хлопок" на российском аэродроме "Энгельс": появились снимки поврежденных бомбардировщиков (фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
6843
Время на прочтение
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"Хлопок" на российском аэродроме "Энгельс": появились снимки поврежденных бомбардировщиков (фото)

Фото: Експрес газета

Авиабаза в Энгельсе расположена в 700 км от фронта.

В Сети опубликовали снимки высокого разрешения с российского аэродрома "Энгельс", где 5 декабря прогремели взрывы. На фото видны поврежденные вражеские стратегические бомбардировщики Ту-95.

Фотографии опубликовал журналист "Радио свободы" Марк Крутов.

На фотографиях хорошо видны поврежденные российские самолеты и обломки от них. Кроме этого, на фотографиях можно увидеть пожарные машины, спасателей, которые пытались ликвидировать последствия ударов по бомбардировщикам Ту-95, и пену у самолетов.

Стоит добавить, что на базе в Энгельса, расположенной в 700 км от фронта, размещены стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, которые обстреливают Украину.

Взрывы на аэродроме "Энгельс": что известно

Напомним, утром 5 декабря на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики, атакующие Украину ракетами, раздались взрывы. В результате падения неустановленного беспилотника были повреждены два ракетоносца Ту-95.

В Министерстве обороны России признали инцидент. В ведомстве сообщили, что из-за взрывов были повреждены два самолета и погибли 4 российских оккупанта. Удары нанесли вроде бы беспилотники.

Военный обозреватель и директор Defense Express Сергей Згурец проинформировал, что в результате взрыва были повреждены два вражеских стратегических бомбардировщика.

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6843
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