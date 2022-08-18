"Хлопок" в Белгородской области продолжает детонировать: в Сети показали видео

В Белгородской области РФ ночью 18 августа продолжают детонировать российские склады с оружием.
В Сети опубликовали эффектное видео "вечернего салюта" в Белгородской области.
Об этом сообщают телеграммы-каналы Белгорода.
На видео видно, как детонирует российское оружие, которым оккупанты планировали убивать украинцев. Снаряды разлетаются в разные стороны и детонируют. Местный житель сообщает, что перед местом взрывов видно много пожарных машин, которые пока не заезжают на место инцидента.
Также жителям Белгородской области стали поступать сообщения об эвакуации.
Напомним, в Белгородской области РФ вечером 18 августа произошел пожар на российских складах боеприпасов. Масштабный пожар и детонация боеприпасов произошел вблизи российского села Тимоново в Белгородской области. Местные власти подтвердили, что там взрываются склады с боеприпасами.
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