"Хлопок" в Энгельсе: генерал Маломуж рассказал о стратегическом значении российского аэродрома

Аэродром в Энгельсе – это один из базовых российских объектов.

РФ использует против Украины стратегические бомбардировщики, несущие баллистические ракеты, пока без ядерного заряда. Самолеты базируются в частности на аэродроме в Энгельсе Саратовской области России.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

"Аэродром в Энгельсе – это один из базовых российских объектов, где концентрируются самолеты ТУ-95, ТУ-22, несущие по четыре и более ракет. Все обстрелы, нанесенные по инфраструктуре и энергосистеме Украины, осуществляли самолеты с этого аэродрома ", – отметил эксперт.

Он также добавил, что аэродром в Энгельсе считается аэродромом стратегического базирования.

"Он имеет и систему защиты, зашифровку, поэтому считается неуязвимым. В России считают, что у нас нет таких средств для поражения, но это ошибка. У нас уже есть конкретные факты", — добавил Маломуж.

Ранее военный эксперт Петр Черник отмечал, что новые взрывы на военном аэродроме в Энгельсе свидетельствуют о том, что российская ПВО неэффективна.

Напомним, что в ночь на 26 декабря на аэродроме в Энгельсе раздался мощный взрыв. Это уже второй за месяц "хлопок" на авиабазе стратегических бомбардировщиков РФ, наносящих удары по Украине крылатыми ракетами.

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