"Бавовна" в Иране: в Исфахане раздался взрыв на производстве боеприпасов Минобороны страны

Источники сообщили, что в городе Исфахан раздался мощный взрыв.

Об этом пишет Irib News.

В то же время, по данным информационного агентства Sada and Sima, этот взрыв произошел в одном из центров производства боеприпасов Министерства обороны.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Мохаммадрез Джан Нишари, заместитель офицера по вопросам политической безопасности губернаторства Исфахан, сказал в эксклюзивном интервью сети Khabar: «Ущерб и причины этого инцидента выясняются. Ведется расследование».

Также по предварительной неподтвержденной информации, причиной взрыва могла стать атака беспилотников на завод дронов. Якобы в стране сработало ПВО.

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Напомним, что ранее американский Институт изучения войны подсчитал, когда в России закончатся иранские дроны.

В то же время в США не исключили, что Иран понесет ответственность за помощь России в войне против Украины.

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