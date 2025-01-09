В Reuters объяснили, зачем Трампу Гренландия

Выбранный президент США Дональд Трамп хочет купить Гренландию, чтобы расширить влияние страны и создать историческое наследие.

Об этом сообщило издание Reuters, ссылаясь на три анонимных источника, которые знакомы с планами Трампа.

Один из источников отметил, что Трамп не планирует использовать военную силу, но рассматривает дипломатическое или экономическое давление на Данию.

"Настоящее наследие состоит в том, чтобы расширить США. Буквально за 70 лет мы не добавили ни одного объекта недвижимости в портфель. Он многое об этом говорит", — говорится в материале.

Последние территории, ставшие частью США – это Аляска и Гавайи в 1959 году. Другой собеседник рассказал, что среди внешнеполитических приоритетов Трампа есть пункт "Покупка Гренландии".

Бывшие и нынешние соратники президента подтверждают, что его интерес к территориальной экспансии связан со стремлением оставить "крепкое наследие".

Напомним, в Пентагоне заявили, что "не знают о каких-либо планах" захвата Гренландии силой.

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