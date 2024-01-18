Хочет восстановить российскую империю конца 19 в.: президент Латвии – о захватнических планах Путина

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Путин хочет не просто восстановить Советский Союз, но и российскую империю конца 19 века.

Такое мнение латвийский президент сказал на форуме в Давосе.

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Он согласился с мнением, что "Украина — первая линия обороны" в Европе. Но выразил благодарность украинским военным.

"Мы видим, что союзник Путина Лукашенко использует миграцию как гибридное оружие против нас, против Польши. Мы видим, что есть попытки использовать новые технологии, Искусственный интеллект, кибервойну", — сказал он.

Ринкевич заметил, что его страна работает над усилением уровня боеспособности собственной армии. Для этого она будет поднимать расходы на армию до уровня 3% ВВП.

"К сожалению, мы часто на шаг, а то и на два позади Путина, он найдет, как нас атаковать. Мы должны действовать вперед. И иногда вижу, что иногда коллег из НАТО нужно убеждать, что мы будем видеть еще более неприятные вещи, чем увидели", — считает он.

Напомним, в Литве оценили вероятность военного конфликта между НАТО и Россией.

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